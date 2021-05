La vita di Carl Pei dopo il suo addio a OnePlus ha avuto un certo seguito all’interno degli ambienti che seguono questo genere di avvenimenti, soprattutto considerando la capacità del giovane imprenditore di portare al successo prodotti del calibro degli smartphone OnePlus – quando ancora faceva parte del consiglio di amministrazione, sia chiaro. Il primo prodotto ufficiale svelato dalla sua nuova azienda – Nothing – è un paio di cuffie, le Ear 1.

A tutto tonto sulla community e le cuffie

In una lunga ed interessante intervista a tutto tondo tra Carl Pei e i colleghi di Android Authority, il giovane imprenditore ha discusso un po’ del primo prodotto di Nothing, della community e di molto altro. Parlando proprio della community, Pei ha precisato che l’azienda non ha intenzione di offrire l’accesso al forum ad un gran numero di utenti, ma bensì a qualche centinaio. L’obbiettivo è quello di costruire uno spazio con un “gruppo di persone di qualità che non siano necessariamente appassionati di tecnologia o fan di Nothing. Vogliamo che abbiano qualcosa di concreto con cui contribuire, che siano bravi nel design grafico o nei test dei prodotti“. Il fine ultimo della community, inoltre, sarà quello di eleggere un proprio rappresentante all’interno del gruppo dirigente, così che questa persona fugga come una sorta di ponte, di canale di comunicazione, tra la compagnia e la stessa community.

Parlando delle cuffie Ear 1, Carl Pei ha sottolineato quanto sia importante avere un’idea personale per quanto riguarda il design di un prodotto. Il rischio, secondo Pei, è che “se non hai una tua visione, ti limiti semplicemente a seguire il trend per una stagione“. Parlando in generale di tecnologia e dei prodotti presentati nell’ultimo periodo, per Carl Pei le aziende tecnologiche d’oggi si limitano semplicemente ad aggiungere piccole novità tra una generazione di prodotti e l’altra, accontentandosi così di avere una visione a medio termine invece di una a lungo termine. A tal proposito, l’imprenditore non nasconde di non essere colpito da nessun prodotto hi-tech presentato ultimamente, anzi: “Sento solo – e non penso che sia solo io perché ho anche parlato con clienti e focus group – che esiste una sorta di percepita mancanza di ispirazione. Sembra che ogni generazione sia solo un leggero aggiornamento rispetto a quella precedente. Davvero, di recente non ho visto nulla che volessi acquistare“.

Infine, se siete interessati ad iscrivervi al forum, qui in basso trovate il link per farlo:

