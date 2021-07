Very Mobile combatte il caldo con la promozione Estate con Giga x2

Very Mobile – operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo che ingloba anche WINDTRE – ha deciso di combattere il caldo torrido di questi giorni a colpi di GB: parte oggi, 2 luglio 2021, la nuova promozione Estate con Giga x2, rivolta sia ai nuovi che ai già clienti dell’operatore.

Giusto un paio di giorni fa vi avevamo segnalato il rilancio dell’ottima offerta da 200 GB di Very Mobile, ma già oggi c’è un’altra ghiotta promozione da attivare al volo.

Very Mobile Estate con Giga x2: tutti i dettagli

La promozione Estate con Giga x2 di Very Mobile, come opportunamente segnalato sul sito dell’operatore, potrà essere attivata solo entro il 31 agosto 2021.

Sfruttabile sia dai nuovi che dai già clienti, la promozione in argomento permette di ottenere il raddoppio dei GB inclusi nel proprio bundle per due mesi, in maniera completamente gratuita. Questo vuol dire che, ad esempio, i sottoscrittori della nuova super offerta Very Flash da 200 GB avranno a disposizione ben 400 GB al mese per due mesi.

Non sono previsti costi di attivazione e la disattivazione avviene in modo automatico al termine dei due mesi.

I già clienti Very Mobile interessati devono semplicemente aprire l’app ufficiale di Very, recarsi nel tab Offerta e poi nel menù Gestione offerta. Una volta arrivati alla schermata mostrata dallo screenshot, è sufficiente cliccare su Attiva e attendere il messaggio di conferma.

La stessa promozione è valida, alle stesse condizioni appena descritte, anche per tutti i nuovi clienti che passeranno a Very entro il 31 agosto 2021.

Per maggiori dettagli o per attivare subito un’offerta e la promozione Estate con Giga x2, vi rimandiamo direttamente al sito di Very Mobile.

Infine, non dimenticate di visitare la nostra pagina dedicata alle offerte Very Mobile e che è ancora disponibile la promozione Porta un Amico, che permette di ottenere ricariche omaggio fino a 50 euro.