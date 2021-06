Very Mobile, operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo a cui appartiene peraltro il più noto WINDTRE, continua la feroce offensiva per conquistare nuovi clienti e oggi lancia una nuova campagna SMS per invitare gli ex clienti Wind e Tre ad attivare la “nuova” (ed interessante) Very Flash.

Very Flash: minuti e SMS illimitati e 200 GB a 7,99 euro al mese

Very Flash propone minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobili) e 200 GB di traffico internet in 4G al prezzo di 7,99 euro al mese. Come abbiamo anticipato, l’offerta è riservata ad ex clienti che hanno ricevuto l’SMS che li invita a passare a Very Mobile, ma – ecco la cosa interessante – sarà attivabile online solo per oggi 30 giugno 2021 anche da tutti i clienti Iliad, PosteMobile e altri operatori virtuali (esclusi Kena Mobile, ho.Mobile e Spusu) disposti ad effettuare la portabilità del numero.

Vi basta andare sul sito ufficiale e scorrere la pagina fino a trovare la promo da 200 GB.

Ma c’è di più: fino al 30 settembre riparte l’iniziativa Porta un amico in Very che permette di ottenere fino a 100 euro di ricariche in omaggio portando fino a 10 amici in Very Mobile. Esattamente come la scorsa edizione, ci saranno 5 euro per l’invitante e 5 euro per l’invitato, “premio” che salirà a 10 euro per entrambi se l’amico è un clienti Iliad o PosteMobile.