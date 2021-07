Molte cose sono accadute dal lancio ufficiale di HarmonyOS 2.0, compresa la conferma dell’incredibile design di Huawei P50, la nuova serie di smartphone di fascia alta. Tra le altre cose, il colosso cinese sta continuando a popolare il suo ecosistema software di soluzioni pensate per prendere il posto di quelle normalmente presenti su smartphone Android muniti dei Servizi Mobile di Google (GMS).

Al via la beta di Huawei Petal Translate

In queste ore scopriamo l’avvio del programma beta per Huawei Petal Translate, la risposta dell’azienda al ben più noto Google Traduttore. Le informazioni disponibili indicano che si tratta di un’applicazione capace di offrire traduzioni multilingua, supporto OCR, traduzione in tempo reale e molto altro.

La beta di Huawei Petal Translate sarà disponibile dall’1 al 15 luglio 2021 e gli utenti interessati utilizzeranno la versione 1.0.0.200 dal peso di 60,4 MB. Gli utenti che offriranno il proprio contributo per migliorare l’applicazione rilasciando feedback durante il periodo di beta, riceveranno i seguenti premi:

una card Jingdong da 200 yuan per il primo premio;

una card Jingdong da 100 yuan per il secondo premio.

C’è una data di lancio per Huawei MatePad 11

Un inedito leak pubblicato su Weibo indica che il 6 luglio Huawei MatePad 11 verrà presentato ufficialmente, mentre i pre-ordini partiranno qualche giorno prima, il 4 luglio. Secondo le informazioni condivise online, sembra che il colosso cinese abbia iniziato a inviare alcuni prototipi del dispositivo ad alcuni negozi ufficiali di Huawei, evidentemente per dare modo ai dipendenti di allestire i padiglioni per accogliere i clienti interessati al tablet.

I rumor pubblicati in passato indicano che Huawei MatePad 11 dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 865, 6 GB di RAM e 64/128/256 GB di spazio di archiviazione interno espandibile tramite microSD fino a 1 TB. Il display, come suggerisce il nome del prodotto, avrebbe una diagonale da 11 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

In copertina Huawei MatePad Pro

