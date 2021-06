Torniamo a occuparci di Google Pixel 5a, ossia uno degli smartphone più attesi tra quelli che saranno lanciati sul mercato nella seconda parte del 2021.

L’occasione giusta ci è fornita dalla diffusione in Rete di una nuova indiscrezione relativa alla possibile data di lancio del device: pare, infatti, che nei progetti del team del colosso di Mountain View la presentazione del nuovo telefono “economico” dell’azienda dovrebbe avvenire nel corso del mese di agosto.

A dire di Mark Gurman di Bloomberg, anche la commercializzazione di Google Pixel 5a dovrebbe iniziare già nel corso del mese di agosto ma, almeno in una prima fase, sarà limitata a Stati Uniti e in Giappone. Al momento non è chiaro se tale limitazione sarà solo temporanea o se, al contrario, il colosso di Mountain View abbia deciso di dedicare tutte le proprie attenzioni al lancio di Google Pixel 6 e lasciare Google Pixel 5a a “pochi fortunati”.

Le probabili feature di Google Pixel 5a

Ricordiamo che alla fine dello scorso mese in Rete è emersa quella che dovrebbe essere la scheda tecnica del nuovo smartphone di fascia media di Google, tra le cui principali feature non dovrebbero mancare:

un display OLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 60 Hz

un processore Qualcomm Snapdragon 765G

128GB di memoria interna

una doppia fotocamera posteriore uguale a quella di Google Pixel 5 (con un sensore principale da 12,2 megapixel e uno ultra grandangolare da 16 megapixel)

una fotocamera anteriore da 8 megapixel

una batteria che supporta la ricarica rapida a 18 W

Android 11 (in attesa del rilascio dell’aggiornamento ad Android 12)

Negli Stati Uniti Google Pixel 5a dovrebbe essere proposto a circa 500 dollari (pari, al cambio, a circa 420 euro), un prezzo che ricorda quello di lancio di Google Pixel 4a 5G (499 dollari), device dal quale non dovrebbe differire molto. Staremo a vedere.

