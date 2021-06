Nokia X10, il nuovo smartphone economico con connettività 5G di HMG Global presentato ad inizio aprile assieme al fratello Nokia X20, è disponibile all’acquisto in Italia a partire da oggi nelle colorazioni Forest e Snow nelle configurazioni 4/128 GB e 6/64 GB.

Prezzo onesto per uno smartphone 5G

L’obbiettivo dell’azienda con Nokia X10 è come sempre quello di fornire agli utenti un dispositivo in grado di garantire una buona esperienza utente nonostante il prezzo accessibile. Il fulcro del device, oltre al supporto alla rete 5G, è la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 480 5G, fotocamera posteriore quadrupla con lenti ZEISS, uno schermo da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ e Android 11 con tre anni di aggiornamenti software e patch di sicurezza mensili.

Oltre alla disponibilità di Nokia X10 al link in calce alla news, l’azienda annuncia anche l’arrivo sul mercato italiano degli smartphone Nokia G20, Nokia G10 e Nokia 1.4:

Nokia G20 e G10 puntano tutto su una batteria in grado di garantire fino a tre giorni di autonomia senza però scendere a compromessi circa l’esperienza utente generale, mentre Nokia 1.4 è lo smartphone economico ideale per l’uso in famiglia.

Acquista Nokia X10 a 320 euro su Amazon

Amazon Prime Day è finalmente arrivato, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone Nokia del mese.



Offerte per categoria