Nokia X10 e Nokia X20 sono i due nuovi smartphone di fascia media appena presentati da HMD Global. Entrambi gli smartphone offrono il supporto alle Reti di quinta generazione, sono dotati di un buon comparto fotografico e di tecnologie pensate per supportare l’utente nelle attività quotidiane, anche quelle più impegnative, garantendo sempre un’esperienza fluida e stabile.

Due nuovi smartphone 5G

Il supporto al 5G rende possibile molti più scenari d’uso, aumentando la produttività e trasformando lo smartphone in uno strumento di lavoro, più che in uno strumento per intrattenersi. Grazie a una Rete in grado di raggiungere velocità di navigazione mai viste prima, Nokia X10 e Nokia X20 possono essere utilizzati per partecipare a conferenze e meeting online, inviare file, scaricare grandi presentazioni e collaborare a documenti di lavoro, oltre che per guardare serie TV in streaming, assistere a dirette dal vivo e giocare online senza lag (laddove, ovviamente, si gode di una ottimale copertura 5G).

Caratteristiche e prezzi di Nokia X10

Tra i due, Nokia X10 è quello dal prezzo un po’ più accessibile, e dunque quello che presenta una scheda tecnica un po’ meno sofisticata. Lo smartphone è dotato di un display da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e foro al centro per ospitare la fotocamera da 8 MP.

Nokia X10 è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 480 con modem 5G integrato accompagnato da 4 GB o 6 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione interna, espandibile con microSD fino a 512 GB. Oltre a garantire alte prestazioni, il SoC di casa Qualcomm garantisce anche una più efficace gestione del consumo energetico e, nonostante l’utilizzo in 5G, riesce a offrire fino a due giorni di autonomia.

Buono anche il comparto fotografico realizzato in collaborazione con ZEISS, che si compone di una quadrupla camera esterna con sensore principale da 48 MP, una ultra-grandangolare da 5 MP, un sensore di profondità da 2 MP e una lente Macro da 2 MP. È stato già detto che la fotocamera interna è da 8 MP.

Lo smartphone presenta poi un pulsante dedicato all’attivazione di Google Assistant, lettore di impronte digitali laterale, USB-C, Bluetooth 5.0, NFC, dual SIM e una batteria da 4.470 mAh. Non manca il jack audio da 3,5 mm.

Nokia X10 funziona con Android 11 e otterrà tre anni di aggiornamenti con tanto di patch di sicurezza mensili.

Lo smartphone sarà disponibile da giugno nelle colorazioni Forest e Snow e nelle configurazioni 6/128 GB e 4/128 GB con prezzi a partire da 329 euro.

Previous Next Fullscreen

Caratteristiche e prezzi di Nokia X20

Nokia X20 presenta una scheda tecnica abbastanza simile a quella di Nokia X10, ma si distingue per alcuni piccoli particolari. Anch’esso sfoggia un display da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) ed è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 480 con modem 5G integrato. Lo smartphone è però disponibile anche nella configurazione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna, che resta comunque espandibile con microSD fino a 512 GB.

Anche il comparto fotografico si presenta leggermente migliorato, con un sensore principale ZEISS da 64 MP, accompagnato allo stesso modo da una ultra-grandangolare da 5 MP, un sensore di profondità da 2 MP e una lente Macro da 2 MP; mentre la fotocamera frontale è da 32 MP. A proposito di fotocamera, questa supporta anche la funzione Dual Sight che permette di registrare un video da più angolazioni allo stesso tempo.

Abbiamo, poi, il pulsante dedicato all’attivazione di Google Assistant, NFC, sblocco con il riconoscimento facciale, lettore di impronte digitali montato lateralmente, supporto alle Reti di quinta generazione, Android 11 e batteria da 4.470 mAh che offre fino a due giorni di autonomia con una sola ricarica. Anche in questo caso, Nokia X20 riceverà tre anni di aggiornamenti e patch di sicurezza mensili.

Lo smartphone sarà disponibile nelle colorazioni Midnight Sun e Nordic Blue a partire da maggio, nelle configurazioni 6/128 GB e 8/128 GB con prezzi a partire da 379 euro. Ulteriori informazioni verranno comunicate nelle prossime settimane.