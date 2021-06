Mancano due giorni esatti all’evento di lancio di OnePlus Nord CE 5G e in queste ultime settimane ci siamo spesso ritrovati a parlare dei vari leak aventi come protagonista il nuovo smartphone di fascia media di OnePlus.

Niente più segreti su OnePlus Nord CE 5G

Un nuovo leak pubblicato in rete ci dà modo di ammirare lo smartphone cinese in due delle tre colorazioni attese e di scoprire il quantitativo di RAM e lo spazio di memoria interna. Andando con ordine, le immagini presenti nell’articolo riprendono OnePlus Nord CE 5G nelle varianti Charcoal Ink e Blue Void, entrambe caratterizzate da una lavorazione sul retro che dovrebbe conferirgli simpatici effetti di luce.

Il leak sottolinea che lo smartphone sarebbe atteso nei tagli di RAM da 6/8 e 12 GB, mentre lo spazio di memoria partirebbe da 128 GB per arrivare poi a 256 GB nella versione più prestante. Il design è in parte molto simile a quello di OnePlus Nord, sebbene siano ben evidenti alcune differenze: innanzitutto la fotocamera punch hole frontale sarebbe singola e non doppia, mentre sul retro i sensori dovrebbero essere tre e non quattro.

I render evidenziano inoltre la mancanza dello slider laterale, evidentemente per differenziare il modello da quelli di fascia più alta, ma compenserebbe la presenza del jack audio da 3.5 mm.

