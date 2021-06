Torniamo a occuparci di OnePlus Nord CE 5G, smartphone che sarà lanciato ufficialmente giovedì 10 giugno ma che continua ad essere il protagonista di indiscrezioni e anticipazioni varie.

L’ultima della serie è rappresentata dall’apparizione in Rete di una nuova immagine rendering che ci permette di scoprire quello che dovrebbe essere il design della parte posteriore del device, che in India dovrebbe essere venduto a 22.999 rupie, pari al cambio a circa 260 euro.

L’immagine di cui parliamo, pubblicata da Pricebaba, ci mostra in particolare il comparto fotografico, che potrà contare su tre sensori (con allineamento verticale) e la scocca con una colorazione tendente al celeste:

Le probabili feature di OnePlus Nord CE 5G

Per quanto riguarda le principali caratteristiche del nuovo smartphone di fascia media di OnePlus, non dovrebbero mancare un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 750G, 6 GB di RAM con 64 GB di memoria integrata oppure 8 GB di RAM con 128 GB di memoria integrata, una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30 W.

Il comparto fotografico di OnePlus Nord CE 5G dovrebbe poter fare affidamento su un sensore frontale da 16 megapixel e, sulla parte posteriore, su un sensore primario da 64 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e uno da 2 megapixel per il calcolo della profondità.

E ancora, tra le feature dello smartphone vi saranno anche l’ingresso jack audio da 3,5 mm, una scocca spessa 7,9 mm e varie colorazioni tra cui scegliere.

OnePlus Nord CE 5G sarà lanciato in India il 10 giugno con OnePlus TV U1S, pronto per fare il proprio esordio sul mercato nel Paese asiatico il 16 giugno.

Restiamo in attesa di informazioni dal produttore per scoprire a quale prezzo arriverà in Europa, ove gli utenti più impazienti potranno partecipare all’iniziativa lanciata da OnePlus sul proprio forum e grazie alla quale sarà possibile ricevere il proprio modello in anteprima (ossia a partire dal 14 giugno).

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day smartphone, in modo da essere pronti il 21 e 22 giugno.

Leggi anche: la recensione di OnePlus Nord