Da ormai diversi giorni non si parla d’altro che di OnePlus Nord CE 5G, il nuovo smartphone di fascia media della famiglia “Nord” che il colosso cinese presenterà ufficialmente fra pochissimi giorni.

Accesso anticipato al nuovo smartphone

In queste ore OnePlus annuncia i Core Sales, ovvero un appuntamento da non lasciarsi sfuggire per ottenere l’accesso anticipato a OnePlus Nord CE 5G a partire dal 10 giugno con consegna anticipata al 14 giugno. Infatti, a partire dalle ore 17:15 del 10 giugno – subito dopo l’evento di lancio – si terranno i Core Sales fino che si concluderanno all’1:00 del 12 giugno. Tutti i clienti che vorranno mettere le mani su OnePlus Nord CE 5G in anticipo rispetto a tutti gli altri, non dovranno fare altro che cliccare sul link in calce alla news e acquistare lo smartphone.

“Questa iniziativa è in linea con la tradizione di OnePlus di organizzare eventi pop-up, come l’opportunità per la community di essere la prima a mettere le mani sugli ultimi dispositivi. Nel corso degli anni, migliaia di membri della community di OnePlus in tutto il mondo hanno fatto la fila per ore, solo per essere i primi ad aggiudicarsi sull’ultima uscita OnePlus. Considerando le indicazioni per contenere la pandemia, OnePlus ha organizzato questa speciale iniziativa online ‘Core Sales’ per dare alla sua community l’opportunità di essere la prima a ricevere OnePlus Nord CE 5G, che arriverà sul mercato tra pochissimi giorni“.

Vi ricordiamo, infine, che OnePlus Nord CE 5G sarà presentato in Europa il 14 giugno alle ore 16:00.

Ottieni l’accesso anticipato a OnePlus Nord CE 5G

In copertina OnePlus Nord N10 5G

