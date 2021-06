Very Flash è la nuova offerta imperdibile di Very Mobile: 200 GB a prezzo top

A partire da oggi, 4 giugno 2021, Very Mobile rende disponibile all’attivazione una delle offerte più interessanti in circolazione: si chiama Very Flash e, al prezzo a cui viene proposta, mette sul piatto un bundle incredibilmente ricco.

Dal momento che, a meno di eventuali proroghe, la nuova offerta di Very Mobile – operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo che ingloba anche WINDTRE – sarà attivabile soltanto fino al 30 giugno 2021, non c’è tempo da perdere: andiamo subito a scoprirla nei dettagli.

Offerta Very Flash di Very Mobile: info e costi

Partiamo con il dire che l’offerta è di tipo operator attack, questo vuol dire che può essere attivata solo dai clienti che arrivino dagli operatori indicati da Very Mobile.

Detto ciò, andiamo dritti al punto: Very Flash offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 GB di traffico dati 4G a 30 Mbps (4,4 GB sono sfruttabili in Roaming UE) al prezzo di 7,99 euro al mese. L’offerta è attivabile dai clienti provenienti da Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali (l’elenco completo è visibile sul sito dell’operatore).

Very Flash è disponibile sia nei negozi che online, tuttavia la seconda opzione è preferibile, visto che, fino al 30 giugno, sul sito dell’operatore sarà presente la promozione “Attivazione Gratuita!“. Quest’ultima è compatibile anche con la nuova offerta è permette di ricevere la SIM comodamente a casa senza costi extra.

Infine, non va dimenticata la promozione Porta un Amico ancora attiva: come esaustivamente spiegato sul sito ufficiale, sia il cliente Very che l’amico invitato hanno diritto a 5 euro di ricarica omaggio e ciascun cliente può arrivare fino ad un massimo di 50 euro di ricariche omaggio.

La nuova offerta di Very Mobile vi tenta? Non perdete tempo e attivatela tramite il seguente link:

Attiva Very Flash con 200 GB a 7,99 euro sul sito Very Mobile