Come abbiamo visto, Android 12 porterà con sé un bel gruzzolo di novità che andranno a svecchiare vari aspetti, design compreso. Estetica a parte, sono emerse tuttavia varie indiscrezioni relative a funzioni più concrete e utili, come lo Smart Forwarding per i telefoni dual SIM, ora presente all’interno della beta della nuova versione del robottino verde su Google Pixel 5.

Cos’è e a che serve lo Smart Forwarding

Già un paio di anni fa trapelavano alcune voci a tal riguardo, che riguardavano una funzione che permettesse di inoltrare automaticamente le chiamate in arrivo da una SIM all’altra in caso d’irreperibilità.

Poniamo di avere attive sullo smartphone due SIM di gestori differenti e che, in una determinata zona manchi il segnale su una delle due. Ecco, è proprio qui che torna utile lo Smart Forwarding per inoltrare le chiamate ricevute sulla SIM irraggiungibile.

Pur non essendocene traccia visibile e sebbene non sia attivabile, tale funzione è presente nella nuova beta di Android 12 su Google Pixel 5, intravista tramite Activity Launcher dai colleghi di AndroidPolice coi numeri delle SIM e un pulsante di attivazione/disattivazione.

Per il momento, tuttavia, non sappiamo se la funzione Smart Forwarding verrà rilasciata ufficialmente col debutto di Android 12 o se sarà esclusiva dei Google Pixel più recenti o meno.