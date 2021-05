In occasione di Google I/O 2021 il team del colosso di Mountain View ci ha fornito una ricca anticipazione di quelle che saranno le principali novità di Android 12, ossia la prossima versione del sistema operativo mobile dell’azienda, mettendo anche a disposizione degli interessati la prima beta di tale OS.

Già da alcuni mesi le versioni Developer Preview di Android 12 avevano anticipato alcune delle più importanti modifiche studiate dal team di Google per la nuova release del sistema operativo ma la scorsa settimana è stato chiaro per tutti quanto notevole sia il miglioramento apportato dal colosso statunitense e ciò sia in termini di funzionalità che di interfaccia utente (basti pensare a Material You).

Con Android 12 tante novità anche per le emoji

Il colosso di Mountain View rinnova le proprie faccine praticamente con ogni versione del suo OS, dato che ogni anno vengono rilasciate nuove versioni dello standard Unicode con nuove emoji.

Ma con Android 12 il team dell’azienda statunitense apporta anche alcuni piccoli miglioramenti alle emoji esistenti, in modo da renderle più standard e in linea con il design delle faccine di altre aziende (la standardizzazione del design è importante per garantire che le stesse emoji possano trasmettere il medesimo messaggio su tutte le piattaforme, indipendentemente da chi le ha progettate).

Alcune di queste modifiche sono immediatamente evidenti mentre altre sono più lievi e, quindi, più difficili da notare.

Ad esempio, uno dei cambiamenti più radicali è quello relativo alla noce di cocco mentre le modifiche del coltello da cucina, della tenda campeggio o dell’ombrellone sono meno rilevanti.

In totale ci sono oltre 389 emoji che sono state rinnovate in Android 12 e la maggior parte di queste modifiche viene apportata con l’obiettivo di garantire una maggiore uniformità su tutte le piattaforme in cui possono essere utilizzate. Potete trovare tutte le singole modifiche qui.

