L’ultimo aggiornamento per le cuffie Google Pixel Buds completo di un un changelog risale allo scorso settembre ma ciò non significa che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View non continui a lavorare al miglioramento di questo comodo accessorio.

E una delle novità in arrivo con Android 12 potrebbe essere stata svelata da un utente: ci riferiamo alla possibilità di visualizzare l’autonomia residua delle cuffie quantificata in ore.

Ricordiamo che l’app companion di Google Pixel Buds (la trovate sul Google Play Store) permette agli utenti sin dal lancio di queste cuffie di visualizzare la percentuale di autonomia rimasta delle rispettive batterie.

Con Android 12 una novità anche per Google Pixel Buds

Ebbene, almeno un utente ora è in grado di visualizzare oltre alla percentuale di carica anche il numero di ore di autonomia che ciascun auricolare dovrebbe essere in grado di garantire (tale informazione appare al di sotto di quella relativa alla percentuale della batteria degli auricolari desto e sinistro).

Nei seguenti screenshot è possibile notare come la stima differisca tra i componenti caricati al 100% e tali differenze potrebbero essere legate alla salute della batteria o dipendere da osservazioni di lunga data su come si caricano e scaricano effettivamente i due auricolari:

Al momento non è chiaro se questa nuova feature sia ancora in fase di sviluppo o sia già arrivata a quella di test con una ristretta cerchia di persone (l’utente che ha avuto modo di provarla ha installato la prima beta di Android 12, il firmware 553 di Google Pixel Buds e la versione 1.0.367372739 dell’app companion).

Android da tempo fornisce una simile stima sul tempo di durata per i telefoni e i tablet e resta da capire se con la versione 12 del sistema operativo tale funzionalità verrà estesa anche a tutti gli accessori Bluetooth (anche se è probabile che sia necessario un certo livello di integrazione con il produttore per ottenere stime precise).

