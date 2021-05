Ufficializzato in occasione del MWC 2021 di Shanghai, Realme GT 5G era riservato alla Cina, ma ora è pronto per lanciare un assalto all’Europa. Lo smartphone di punta di Realme arriverà nel vecchio continente a giugno con il suo dorso in pelle vegana e il supporto per la beta 1 di Android 12.

Realme GT è dotato di caratteristiche interessanti come il SoC Snapdragon 888, lo schermo AMOLED con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, la compatibilità 5G e batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 65 W, tuttavia la versione per il mercato cinese offre uno schermo con frequenza di aggiornamento a 160 Hz e una ricarica rapida fino a 125 W.

Realme GT 5G approda in Europa e Italia con Android 12

Un altro fattore interessate riguarda il fatto che Realme GT 5G è tra gli smartphone compatibili con la beta 1 di Android 12 appena presentato da Google.

Gli utenti più curiosi potranno registrarsi al programma e provare in anteprima le novità della futura versione del sistema operativo mobile di Google e tra pochi mesi, quando verrà rilasciata la versione stabile di Android 12, gli utenti potranno beneficiare dell’interfaccia Realme UI 3.0.

Purtroppo al momento non sono ancora noti il prezzo e la data di uscita esatta di Realme GT 5G in Europa.

