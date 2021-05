I nomi degli smartphone a marchio Samsung e Motorola protagonisti dei primi aggiornamenti di questa settimana non sono dei più altisonanti, tuttavia le novità che stanno ricevendo sono di prim’ordine. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questi nuovi update.

Samsung Galaxy A12, Galaxy A02s e Galaxy J3 2017: le novità degli aggiornamenti

Per non farsi mancare niente, Samsung sta aggiornando ben tre smartphone economici in un colpo solo, si tratta di Samsung Galaxy A12 (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy A02s e Samsung Galaxy J3 2017.

Dopo aver debuttato ad inizio 2021 con Android 10, Samsung Galaxy A12 compie il tanto atteso salto ad Android 11, con tanto di One UI 3.1 Core e patch di sicurezza di maggio 2021. Il roll out è partito dalla Russia e la nuova versione firmware è la A125FXXU1BUE3.

Allo stato attuale manca un changelog ufficiale, ma tutti i cambiamenti essenziali di Android 11 e della One UI 3.1 – novità grafiche, prestazionali, permessi one-time, nuovi controlli per la privacy e Benessere Digitale migliorato, novità per Samsung Keyboard, Home screen, Lock screen, Impostazioni, chiamate e conversazioni e altro – dovrebbero essere presenti.

L’aggiornamento rilasciato per Samsung Galaxy A02s è quasi identico per contenuti: al suo interno ci sono Android 11, la nuova versione della One UI – non è chiaro se sia la 3.0 o la 3.1 – e nuove patch di sicurezza, sebbene di aprile 2021. Anche in questo caso il roll out parte dalla Russia e la versione firmware è la A025FXXU2BUDC; neppure in questo caso è attualmente disponibile un changelog ufficiale.

L’ultimo smartphone del brand che andiamo a vedere è il più vecchio e anche quello che sta ricevendo le novità meno interessanti. Samsung Galaxy J3 2017 rimane fermo ad Android 9 Pie, ma guadagna le patch di sicurezza di aprile 2021. Niente male per uno smartphone low cost lanciato a luglio 2017 (con Android 7.0 Nougat). L’update, con versione firmware J330FNXXS4CUD3 è già disponibile anche in Italia.

Motorola Edge S: le novità dell’aggiornamento

L’aggiornamento in casa Motorola è appannaggio di Motorola Edge S, che di fatto è il gemello per il mercato asiatico del nostro Motorola Moto G100.

Il nuovo update è stato annunciato dalla casa alata con un post sulla piattaforma Weibo, presenta dimensioni pari a 270 MB e contiene essenzialmente due novità: il supporto a Qualcomm aptX Adaptive e la modalità desktop Ready For PC. Quest’ultima, come vi avevamo già spiegato, si attiva semplicemente collegando Motorola Edge+ ad un display con un cavo USB-C ed è così articolata:

Mobile Desktop : permette di visualizzare più finestre alla volta e di collegare mouse e tastiere Bluetooth per rendere l’esperienza d’uso desktop ancora più completa.

: permette di visualizzare più finestre alla volta e di collegare mouse e tastiere Bluetooth per rendere l’esperienza d’uso desktop ancora più completa. Video Chat : videochiamate di qualità migliore con possibilità di scelta tra il sensore principale da 64 MP e quello ultra grandangolare da 16 MP.

: videochiamate di qualità migliore con possibilità di scelta tra il sensore principale da 64 MP e quello ultra grandangolare da 16 MP. Gaming : giochi mobile su uno schermo più grande, con annessa possibilità di abbinare un controller Bluetooth.

: giochi mobile su uno schermo più grande, con annessa possibilità di abbinare un controller Bluetooth. TV: in coppia col Media Launcher integrato per avere tutte le app e piattaforme di intrattenimento disponibili a colpo d’occhio.

Ecco il changelog ufficiale in versione integrale:

Hellomoto voice wake-up function – owners will be able to wake up their device with the “Hello Moto” wake word. Hellomoto classic ringtones – Motorola has also brought its classic Hellomoto ringtones to the Edge S with this update, so if you are feeling nostalgic, you should check your ringtone settings for these classic tunes. Qualcomm aptX Adaptive – Qualcomm aptX Adaptive was designed to improve the audio quality when using wireless audio devices. Yes, even though the Motorola Edge S has an audio jack, that doesn’t mean your wireless audio experience should be meh. The feature not only brings hi-res audio quality to wireless audio devices but automatically adjusts depending on if you are watching a video, playing a game, or listening to an audio file. It also adjusts performance based on the environment and has a low-latency mode. Ready For PC – Ready For is a software feature that Motorola introduced this year. The feature allows users to connect their Motorola Edge S phone to an external display and use it in a variety of ways, one of which is as a desktop computer complete with a desktop UI.

Come aggiornare Samsung Galaxy A12, A02s, J3 2017, Motorola Edge S

Ecco i percorsi da seguire per cercare manualmente i nuovi aggiornamenti: