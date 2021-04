Nella mattina di oggi, 30 aprile 2021, POCO ha pubblicato un annuncio sul proprio sito ufficiale con il quale apre le candidature per il ruolo di Stable Tester della ROM MIUI Global Stable per una serie di propri modelli, inclusi gli ultimi arrivati POCO F3 e POCO X3 Pro.

POCO Stable Tester: modelli richiesti e info

In questa pagina ufficiale trovate tutte le informazioni che vi servono per decidere se iscrivervi oppure no per diventare Stable Tester della MIUI con il vostro smartphone POCO. Ecco un riassunto di quelle fondamentali:

I tester che POCO sta cercando sono solo per la ROM Global Stable della MIUI.

della MIUI. Il produttore non notifica l’accoglimento o meno delle singole candidature, ma notifica l’OTA tramite il canale Telegram.

Tutte i dati inseriti nel form di iscrizione, con particolare riferimento a IMEI e Mi Account, devono essere corretti.

A questo link trovate i vari gruppi telegram a cui potete iscrivervi.

Prima di aggiornare, effettuate un backup.

Cliccate su questo link per candidarvi.

Gli utenti partecipanti sono invitati a partecipare attivamente al test, fornendo feedback e suggerimenti.

Si raccomanda di effettuare il log in sullo smartphone con lo stesso Mi Accout usato per iscriversi al test.

Il test è rivolto ad utenti maggiorenni e disposti a tollerare eventuali bug o malfunzionamenti, fornendo informazioni dettagliate agli ingegneri.

Di seguito, invece, trovate l’elenco dei modelli richiesti:

1. POCO F3 [MI, RU, ID, EEA]

2. POCO X3 PRO [Global, IN, EEA, RU, ID]

3. POCO X3/NFC [Global, RU, IN, EEA, ID]

4. POCO F2 PRO [Global, RU, ID, EEA]

5. POCO X2 [IN]

6. POCO M3 [Global, RU, ID, EEA, IN]

7. POCO M2 PRO [IN]

8. POCO M2 [IN]

9. POCO C3 [IN]

Possedete uno di questi modelli? Vi iscriverete per diventare Stable Tester? Ditecelo nei commenti.

