ho. Mobile fa un bel regalo a tutti i suoi clienti e tramite il sito annuncia che a partire da oggi e fino al primo maggio 2021 tutti i suoi clienti avranno a disposizione traffico dati internet illimitato alla massima velocità consentita dall’offerta (30/60 Mbps, in down e upload).

Ci sono cose che finiscono. E poi ci sono i tuoi Giga. A partire dall’8 marzo fino al 1 maggio regaliamo Giga illimitati a tutti i clienti ho. Mobile. L’attivazione è completamente automatica e gratuita. Assicurati solo che il tuo credito sia positivo e che la tua SIM sia attiva. I Giga illimitati sono validi solo sul territorio nazionale e si disattiveranno automaticamente dopo il 1 maggio quando tornerai ad utilizzare quelli della tua offerta. Comunica in modo corretto e responsabile.

Giga illimitati con ho. Mobile

Per quasi due mesi, dunque, tutti i clienti di ho. Mobile possono navigare senza pensieri perché hanno a disposizione gigabyte illimitati, senza alcun tipo di vincolo. Per attivare il regalo ho. Mobile non è necessario fare alcunché poiché è attivo da oggi in automatico per tutti.