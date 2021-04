Siete pronti per una nuova scorpacciata di aggiornamenti software? Quelli di oggi sono tutti per dispositivi a marchio Samsung – che fa la voce grossa con cinque smartphone e due tablet –, OPPO – con due soli update, ma importanti –, Xiaomi – che continua a lavorare alla MIUI 12.5 – e Motorola.

Senza ulteriori indugi, ecco tutti i modelli che si stanno aggiornando in questo momento e quali novità stanno ricevendo.

Samsung Galaxy Tab S7/S7+, A20, A30, A50, A70, A8 2018: le novità degli aggiornamenti

La lista dei device Samsung destinatari degli aggiornamenti odierna comprende come detto due tablet – quelli della serie Samsung Galaxy Tab S7 – e cinque smartphone di fascia media della serie Galaxy A, anche se non tutti della stessa generazione.

Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7+ stanno ricevendo un importante update, che comprende anche ma non solo le patch di sicurezza di aprile 2021. Il file OTA in distribuzione pesa infatti più di 950 MB, porta la versione firmware T87 * XXU2BUD2 (Tab S7)/T97 * XXU2BUD (Tab S7 +) ed è corredato da un registro delle modifiche molto ricco. Ecco la lista completa dei cambiamenti introdotti, alcuni dei quali (per la fotocamera) sono stati ripresi dai Galaxy S21:

Improved usability of external input devices.

Supports recognition of the S Pen’s pressure sensitivity when used for a second screen.

Improved usability of the multi window function.

Supports screen recording function in DeX mode.

Camera

– Portrait

. Addition of mono high / mono low and background effects.

– Single recording

. Adds 2 video filters. (Tag videos, Filtered videos)

. Addition of mono high / mono low and background effects. Adds 2 video filters.

– Front camera

. From now on you can start a recording with your palm.

Video call

. Supports the background effect function during video calls.

Gli aggiornamenti per gli smartphone sono nettamente meno entusiasmanti, visto che tutti stanno ricevendo la SMR (Security Maintenance Release) di questo mese. In particolare:

Xiaomi rilascia la MIUI 12.5 Stable per sette modelli (Cina)

Questa mattina, con un post sulla piattaforma Weibo, Xiaomi ha annunciato il rilascio della MIUI 12.5 Stable per ben sette modelli. Prima di farsi prendere dall’entusiasmo, è fondamentale precisare che il produttore non ha specificato le regioni destinatarie di questa prima fase del roll out, ma come sempre sarà il mercato di casa ad avere la priorità.

L’elenco dei modelli comprende Xiaomi Mi 11 5G, Xiaomi Mi 11 Pro 5G, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 e (sorprendentemente) Xiaomi Mi 9 SE.

Per maggiori dettagli sulle novità, vi rimandiamo al nostro approfondimento sulla MIUI 12.5.

OPPO Reno 3 e Reno 2: le novità degli aggiornamenti

Gli aggiornamenti in roll out per OPPO Reno 3 e OPPO Reno 2 sono major: entrambi stanno ricevendo la ColorOS 11 con base Android 11.

OPPO Reno 3 5G si sta aggiornando in Giappone con la build numero A001OP_11_C.13, mentre OPPO Reno 2, come specificato sul forum ufficiale, in vari Paesi asiatici (India, Malesia, Indonesia, Vietnam, Filippine, Thailandia, Cambogia, Myanmar, Pakistan, Kazakistan) con versioni firmware apposite (C.45/C.47/C.49/F.13/F.15/F.16). In nessuno dei due casi, dunque, il roll out tocca l’Europa e d’altronde ciò è in linea con la roadmap ufficiale.

Motorola Moto G Stylus: le novità dell’aggiornamento

Motorola Moto G Stylus, come evidenziato dallo screenshot, sta ricevendo un file OTA da poco più di 1 GB che contiene Android 11 e le patch di sicurezza di febbraio 2021. Più precisamente parliamo del modello statunitense e della versione software RPR31.Q1.56-9. Il roll out per il modello europeo è già in corso.

Come aggiornare Samsung Galaxy Tab S7/S7+, A20, A30, A50, A70, A8 2018, Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 9 SE, OPPO Reno 3, Reno 2, Motorola Moto G Stylus

Tra gli aggiornamenti elencati, solo quelli per i Samsung e per Motorola Moto G Stylus stanno arrivando anche da noi, mentre quelli per gli Xiaomi e per gli OPPO sono al momento una prerogativa dei mercati asiatici. Ecco i percorsi da seguire per verificarne manualmente la disponibilità: