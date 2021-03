Ci sono grosse novità in arrivo su Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A50s, Samsung Galaxy M51 e anche su HONOR 20, HONOR 20 Pro e HONOR View20.

Novità aggiornamento One UI 3.1 Samsung Galaxy A50/A50S e Galaxy M51

Partendo da Samsung Galaxy A50, uno degli smartphone di fascia media di Samsung più venduti sul mercato, il device sta ricevendo il tanto atteso aggiornamento alla One UI 3.1. Con un peso di circa 1900 MB, l’update rilasciato da Samsung integra tutte le novità dell’ultima versione della One UI comprese le patch di sicurezza di marzo 2021. Samsung Galaxy A50s sta invece ricevendo l’aggiornamento A507FNXXU5DUB6 mentre per Samsung Galaxy M51 arriva il firmware M515FXXU2CUB7 che sta raggiungendo diversi paesi europei e integra la One UI 3.1 con le patch di sicurezza di marzo 2021.

Come aggiornare Samsung Galaxy A50/A50s e Galaxy M51

L’aggiornamento alla One UI 3.1 per Samsung Galaxy A50/A50s è attualmente in rilascio mentre la build per Samsung Galaxy M51 è già disponibile in Olanda e in altri paesi. L’update sarà verosimilmente disponibile anche nel nostro Paese a partire dalle prossime settimane. Per controllare l’arrivo della nuova release basta seguire il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Novità aggiornamento 11.0.0.138 HONOR 20/20 Pro e View20

Venendo poi agli smartphone del colosso cinese, HONOR 20, HONOR 20 Pro e HONOR View20 stanno invece ricevendo l’aggiornamento 11.0.0.138 della EMUI 11 da 1.84 GB. Sebbene la base del major update sia ancora Android 10, sono decisamente molte le novità software integrate all’interno della build che porta con sé la Magic UI 4.0.

Ci sono, infatti, migliorie per quanto riguarda gli stili della modalità AoD (Always-on Display), una nuova modalità multi-window e tanto altro.

Come aggiornare HONOR 20/20 Pro e View20

Il rilascio dell’update per i sopracitati dispositivi HONOR avviene a fasi e sarà disponibile a tutti solo se non verranno individuati bug o criticità che ne impediscono il rollout generale.