WINDTRE propone a partire da oggi, 12 aprile 2021, una serie di offerte e novità per chi è già cliente e per chi vuole diventarlo. Si parte dalla proposta Smart Pack Family, ma abbiamo anche smartphone a rate, prodotti scontati con i WINDTRE Spring Days e alcune modifiche alle offerte: scopriamo tutto.

Le novità WINDTRE di aprile 2021: smartphone, Smart Pack Family e non solo

Partiamo dagli smartphone che possono essere acquistati presso WINDTRE: fino al 9 maggio, salvo proroghe, è possibile portarsi a casa un Samsung Galaxy S21 a partire da 9,99 euro al mese, con anticipo zero e finanziamento. Disponibili anche ZTE Blade A51 e Motorola Moto G10 a 0 euro per 24 mesi, ma anche Redmi Note 10 Pro e Redmi 9T (sempre a partire da 0 euro al mese). Per chi preferisce iPhone sono acquistabili iPhone 12, iPhone 12 Pro e Pro Max con finanziamento e zero anticipo e una rata a partire da 15 euro al mese.

Nuovi smartphone possono ora essere abbinati alla proposta Call Your Country Smart Pack, con rateizzazione in 24 mesi, minuti illimitati (+300 per l’estero) e 80 giga. Tutte le Call Your Country Special diventano più ricche con 70 giga di Internet a partire da 9,99 euro. Tornando agli smartphone è possibile approfittare delle offerte dei WINDTRE Spring Days, con sconti fino a 300 euro; tra i modelli disponibili troviamo:

Sono acquistabili in sconto anche altri prodotti, come le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro a 199,90 euro e il notebook Huawei Matebook D15 a 599,90 euro.

Altra novità è la già citata offerta Smart Pack Family, che al costo di 11,99 euro al mese (con Easy Pay) mette a disposizione minuti illimitati di chiamate, 200 SMS, 50 giga di Internet e uno smartphone incluso. Come le altre “Family” si tratta di una proposta dedicata a chi attiva un’offerta mobile e che decide di attivare ulteriori SIM aggiuntive. Cambiamenti infine per Cube Large Family Easy Pay, che da oggi si chiama Cube Family Easy Pay: la tariffa solo dati include 100 giga e router WebCube.4G+ a 9,99 euro al mese.

Per scoprire tutte le novità WINDTRE del mese di aprile potete fare riferimento al sito ufficiale.

