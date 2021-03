A partire da oggi, 31 marzo 2021, è ufficialmente e concretamente disponibile in Italia, e più precisamente tramite Google News e Google Discover, Google News Showcase, il nuovo programma di licenze di Big G dedicato al mondo dell’informazione.

Esattamente una settimana fa vi avevamo parlato di Google News Showcase e del suo arrivo sul mercato italiano per effetto degli accordi siglati dalla casa di Mountain View con vari gruppi editoriali nazionali.

Ad esempio, Azzurra Caltagirone, Vice Presidente Caltagirone Editore, si è espressa in questi termini:

«L’accordo raggiunto con Google per la partecipazione dei quotidiani Caltagirone Editore a News Showcase si inserisce nelle strategie digitali delle nostre testate. L’iniziativa è un passo importante che permetterà alle aziende editoriali di individuare nuove fonti di remunerazione dei contenuti di qualità garantendo al contempo l’indipendenza di un settore vitale per la società contemporanea».

Matteo Rainisio, CEO Edinet srl, ha invece commentato:

«L’attenzione di Google verso il mondo dei piccoli editori nativi digitali è molto importante. Showcase è una grandiosa opportunità per il mondo dell’editoria iper locale, per noi dopo è una nuova possibilità di crescita».

Google News Showcase in Italia: ecco dove e come

Come detto in apertura, Google News Showcase è concretamente accessibile sulle applicazioni Google News e Google Discover, dove si presenta sotto forma di schede dedicate appositamente curate dagli editori con approfondimenti e contenuti extra.

Il punto di partenza è già interessante: si parla infatti di oltre 70 pubblicazioni tra nazionali, locali e indipendenti.

Il funzionamento di News Showcase è presto detto: attraverso questi pannelli, gli editori avranno la possibilità di curare approfondimenti e quant’altro col proprio stile al fine di accrescere il proprio bacino di lettori e di fidelizzarli.

Dal punto di vista dei lettori, le schede di News Showcase delle testate seguite verranno mostrate nel feed personalizzato, mentre nel feed “Per Te” e in “Edicola” saranno presenti quelle suggerite.

L’accesso a questi contenuti è regolato dai suddetti accordi di licenza – in ossequio all’Articolo 15 della Direttiva Europea sul Copyright in relazione agli usi specifici online delle pubblicazioni giornalistiche – e, in forma gratuita, è quantitativamente limitato. I lettori interessati possono sottoscrivere degli abbonamenti per leggere più contenuti.

Per ulteriori dettagli, potete fare riferimento al post sul blog ufficiale di Google Italia.