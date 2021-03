Redmi ha iniziato ad avviare il rilascio dell’aggiornamento 12.0.2.0.RJSCNXM con la MIUI 12 e Android 11 per lo smartphone Redmi Note 9 Pro 5G.

Novità aggiornamento 12.0.2.0.RJSCNXM

Secondo quanto pubblicato in rete, la versione del sistema operativo arriva con un peso di 3,2 GB e nella versione “Stable Beta Recovery“. Si tratta di una consuetudine per tutti gli smartphone Xiaomi e Redmi, dove un nuova major release di Android viene sempre rilasciata in questa forma per valutarne la stabilità e l’eventuale presenza di bug critici sfuggiti durante la fase di test interno.

Sebbene sia indicato solamente l’arrivo di Android 11, è lecito presumere che la dimensione così corposa dell’update possa integrare ulteriori novità lato software di cui però non abbiamo informazioni a riguardo.

Come aggiornare Redmi Note 9 Pro 5G

L’aggiornamento 12.0.2.0.RJSCNXM di Redmi Note 9 Pro 5G con la MIUI 12 e Android 11 è attualmente in rilascio per il mercato cinese, dove la compagnia l’aveva annunciato a fine 2020. Come sempre, come abbiamo sottolineato nel capitolo precedente, l’aggiornamento in questione è rilasciato in forma di “Stable Beta Recovery“, ovvero una versione rilasciata in forma ridotta ad un numero estremamente ridotto di utenti per valutarne la stabilità e l’eventuale comparsa di bug critici che non ne permettono il rilascio all’intera base utente.

Una volta conclusa questa fase, la stessa versione verrà poi rilasciata a tutti tramite aggiornamento OTA da scaricare attraverso l’apposito menu degli aggiornamenti software del pannello delle impostazioni.

