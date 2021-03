Nel pomeriggio di oggi, dopo settimane di indiscrezioni e teaser arrivati direttamente dal produttore, sono stati presentati i nuovi e attesi OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro – affiancati dal wearable OnePlus Watch –, che nel frattempo stanno già ricevendo il classico primo aggiornamento software.

Ai due nuovi modelli di punta si accoda OnePlus Nord: il best buy dello scorso anno si sta finalmente mettendo in pari con gli aggiornamenti di sicurezza mensili.

OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro: le novità dell’aggiornamento

OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro sono stati letteralmente appena annunciati e quello in roll out in questo momento è il più classico degli aggiornamenti correttivi, finalizzato ad affinare il software dei nuovi modelli prima che giungano tra le mani dei primi acquirenti.

Il rilascio tocca tutte le versioni dei due smartphone – inclusa quella destinata al nostro mercato –, il file OTA in arrivo presenta dimensioni di 341 MB e introduce la versione 11.2.11.LE15BA della OxygenOS.

Per quanto riguarda le novità, come mostrato dallo screenshot, troviamo una lunga lista di fix e ottimizzazioni:

System Optimized the charging stability Optimized the UI display of the notification bar Fixed other known issues and improved system stability

Camera Optimized video filming fluidity Optimized the noise and white balance issues with the rear camera Optimized the rear camera’s nighttime brightness and highlight control Optimized the color performance of the Pro mode

Bluetooth Fixed the Bluetooth compatibility issues

Network Improved the stability of telecommunication functions Improved the WLAN transmission performance and stability



Il paradosso è che, pure con questo aggiornamento, le patch di sicurezza presenti a bordo dei due nuovi flagship della casa cinese rimangono quelle del mese di febbraio 2021.

OnePlus Nord: le novità dell’aggiornamento

L’avvio del roll out di questo nuovo aggiornamento software per OnePlus Nord è stato segnalato con il solito thread sul forum ufficiale.

L’update è già stato rilasciato per tutte le varianti del dispositivo in giro per il mondo e porta a bordo di OnePlus Nord la versione 11.1.1.2 della OxygenOS. Al suo interno sono contenuti numerosi fix e soprattutto le patch di sicurezza di marzo 2021. Qui di seguito trovate il registro delle modifiche integrale.

Changelog:

System Improved power consumption performance of the system Fixed the issue that the Privacy Policy page is displayed abnormally if the device is in Dark Mode Fixed the issue of delayed display of incoming calls when charging (IN only) Fixed known issues and improved system stability Updated Android Security Patch to 2021.03

Calculator Fixed the issue with the Calculator that the UI where results are showed is displayed abnormally Fixed the issue with the abnormal display of Calculator button size

Network Improved network connection stability (GLO only)



Come aggiornare OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e OnePlus Nord

Che siate possessori di un OnePlus Nord o che rientriate tra i pochi fortunati che hanno già tra le mani OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, la sostanza non cambia: i nuovi aggiornamenti sono in arrivo tramite OTA e, se non li avete ancora ricevuti, non vi resta che pazientare qualche ora/giorno oppure effettuare un controllo manuale seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

