Da qualche settimana si susseguono voci e indiscrezioni circa l’eventuale ritorno di Xiaomi nel mercato tablet dopo un esilio lungo ormai diversi anni, e recentemente un leak circa la probabile scheda tecnica ci aveva indicato che il colosso cinese sarebbe pronto a competere ad armi pari contro Samsung e Apple.

Xiaomi valuta SoC Qualcomm e MediaTek

In queste ore, come riportano i colleghi di Android Headlines, sembra che l’azienda abbia in mente di presentare una versione di Xiaomi Mi Pad 5 con processore Qualcomm Snapdragon 870, e una versione con processore MediaTek Dimensity 1200. Non è ancora chiaro il motivo di tale scelta, ma sembra che Xiaomi voglia offrire la possibilità di acquistare questo o quel modello.

Le differenti configurazioni arriverebbero poi con due nomi commerciali differenti: Xiaomi Mi Pad 5 e Xiaomi Mi Pad 5 Pro, di cui però non abbiamo informazioni in quale dei due verrà preferito il SoC di Qualcomm o quello di MediaTek. Per quanto riguarda le specifiche hardware, Xiaomi Mi Pad 5 è atteso con un pannello LCD da 10,95 pollici a risoluzione QHD con refresh rate a 144 Hz; il display è indicato come realizzato da BOE e China Star Optoelectronics.

Secondo il leak sarebbero presenti due sensori, uno da 20 MP e un altro da 13 MP, mentre il sensore per le impronte digitali è atteso sul lato, considerando che l’eventuale scelta del pannello LCD al posto di quello OLED implica l’impossibilità di “nasconderlo” sotto il display.

In copertina Xiaomi Mi Pad 4