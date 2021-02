Sono ormai diversi anni che Xiaomi si è tirata fuori dal mercato dei tablet, più o meno dal 2018, anno in cui aveva presentato il tablet Xiaomi Mi Pad 4. Nel corso di questi anni il colosso cinese sembrerebbe essersi concentrato sul lancio di altri device, quasi mettendo da parte il ramo tablet della compagnia, ma in realtà si sta solo preparando per un ritorno coi fiocchi.

“MIUI for Pad” è la ricetta di Xiaomi per i tablet

Secondo Lei Jun, CEO Xiaomi, nel corso di questi ultimi anni il mercato dei tablet ha subito una vera e propria rivoluzione. Alcuni anni fa le compagnie si limitavano semplicemente a realizzare tablet pensandoli come dispositivi muniti di ampi display e con batterie generose, ma le esigenze di oggi, soprattutto per via della pandemia, richiedono cambiamenti importanti anche dal punto di vista software.

Tutto ciò porta a “MIUI for Pad“, ovvero la personalizzazione Android che tutti noi conosciamo ma con delle specifiche modifiche e delle particolari attenzioni pensate proprio per l’ambiente tablet – un po’ come iPadOS di Apple. MIUI for Pad, inoltre, dovrebbe offrire un robusto sistema di interconnessione con gli altri dispositivi Xiaomi, e probabilmente anche la feature MIUI+ della MIUI 12.5.

In termini di specifiche hardware, Xiaomi Mi Pad 5, se si chiamerà così il nuovo device della linea tablet, dovrebbe essere il primo device in assoluto ad essere commercializzato con una stylus.

Assistenza remota in arrivo sull’app Mi Talk

La pandemia, soprattutto per le persone anziane e quelle che non si sentono molto a proprio agio ad utilizzare gli smartphone, ha esacerbato le difficoltà che spesso si incontrano quando si utilizza un dispositivo hi-tech. Xiaomi, per venire incontro a queste esigenze, ha pensato di aggiungere la funzione di “assistenza remota” all’interno dell’applicazione Mi Talk.

Attualmente in beta, la funzione sarà disponibile fino al prossimo 21 febbraio per poi essere aggiunta definitivamente a partire dal 22 febbraio. Tramite la funzione di assistenza remota della MIUI, un utente munito di un device Xiaomi, tramite una video chiamata, può dare modo ad un altro utente di prendere il controllo del telefono e provare a risolvere il problema.

In copertina Xiaomi Mi Pad 4