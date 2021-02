Sono ormai diversi anni che Xiaomi si è tirato fuori dal mercato dei tablet, ovvero dal lancio del modello Xiaomi Mi Pad 4. Nel corso di questi anni l’azienda sembrerebbe essere andata incontro ad una completa rivalutazione di cosa dovrebbe offrire un tablet Xiaomi, soprattutto dal punto di vista dell’esperienza utente. Le altre grandi aziende hi-tech, Apple e Samsung, continuano a sfornare tablet di alto livello con OS in grado di offrire tutto il necessario per lavorare, pertanto è lecito aspettarsi che Xiaomi voglia quantomeno fare le cose per bene per competere ad armi pari contro gli iPad e i Galaxy Tab.

Hardware e design al top per Mi Pad 5

Qualche giorno fa avevamo parlato di un ipotetico ritorno della linea Mi Pad, ed in queste ore un nuovo leak ci svela quella che dovrebbe essere la scheda tecnica e il design di Xiaomi Mi Pad 5. Partendo dall’aspetto estetico, il leak mette in mostra un device di fascia alta con telaio in alluminio e cornici piuttosto ottimizzate. Il display dovrebbe avere una risoluzione 2K o 4K con refresh rate a 144 Hz, mentre sul retro sarebbe atteso un modulo fotografico con due sensori (principale da 20 MP e secondario da 13 MP) con un design che ricorda molto quello di Xiaomi Mi 11 5G.

Dal punto di vista hardware, invece, Xiaomi Mi Pad 5 dovrebbe affidarsi al nuovo processore Qualcomm Snapdragon 870 con tagli di RAM da 8/12/16 GB e storage interno da 128/256/512 GB fino ad arrivare ad 1 TB. Munito di sensore per le impronte e supporto alla stylus, Xiaomi Mi Pad 5 dovrebbe arrivare con i seguenti prezzi:

Xiaomi Mi Pad 5 8+128 GB a 3999 yuan, circa 510 euro al cambio;

al cambio; Xiaomi Mi Pad 5 8+256 GB a 4299 yuan, circa 550 euro al cambio;

al cambio; Xiaomi Mi Pad 5 12+512 GB a 4999 yuan, circa 630 euro al cambio;

al cambio; Xiaomi Mi Pad 5 16+1 TB a 5499 yuan, circa 700 euro al cambio.

