Dopo aver lanciato POCO X3, Xiaomi si prepara al lancio della sua versione migliorata. Parliamo di POCO X3 Pro. Le più recenti informazioni distribuite in Rete ci portano a credere in un lancio imminente, probabilmente molto più vicino del previsto. In India, infatti, questo nuovo smartphone ha già ottenuto la certificazione BIS, facendo trapelare alcune delle sue caratteristiche.

Nello specifico, i ragazzi di 91mobiles hanno rilasciato delle importanti informazioni circa la RAM, la ROM e i colori di POCO X3 Pro, che si aggiungono a alcune delle specifiche chiave trapelate nelle scorse settimane. In questo modo, abbiamo già abbastanza materiale per tracciare una sorta di identikit approssimativo dello smartphone, anche se ci toccherà poi attendere il giorno dell’evento di lancio per scoprire se tutte le informazioni disseminate in Rete siano effettivamente veritiere.

POCO X3 Pro vicino al lancio, le presunte caratteristiche

Dunque, stando a quanto dichiarato dalla fonte, POCO X3 Pro dovrebbe essere disponibile nelle varianti da 6-128 GB e 8-25 6GB, e nelle colorazioni blu, nero e bronzo. Lo smartphone potrebbe arrivare nella sola variante 4G LTE e potrebbe essere alimentato dall’ipotetico SoC Qualcomm Snapdragon 860, con velocità di clock più elevate rispetto a quelle dello Snapdragon 855.

Oltre ciò, lo smartphone dovrebbe sfoggiare un ampio display con selfie camera punch-hole, risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. La batteria dovrebbe essere una grande unità da 5.160 mAh con supporto alla ricarica rapida, molto probabilmente a 33W, mentre a livello di connettività non mancheranno il Bluetooth 5.0, l’NFC e il WiFi Dual Band.

Volendo ripassare velocemente e brevemente le caratteristiche chiave del suo fratello minore, ricordiamo che POCO X3 è dotato di un display da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 732 con fino a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna, espandibile con microSD. Lo smartphone include una grande batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W ed è dotato di una quadrupla fotocamera esterna con sensore principale Sony IMX682 da 64 MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 13 MP, un sensore di profondità da 2 MP ed una lente macro da 2 MP. Le opzioni per la connettività includono il Bluetooth 5.0, il chip NFC, WiFi Dual-Band, USB di tipo C e presa audio da 3,5 mm.

Il lancio globale di POCO X3 Pro è atteso per il mese di marzo, insieme al lancio di POCO F3. Al momento non si hanno notizie ufficiali circa il giorno di lancio dei nuovi smartphone, ma ci assicureremo di tenervi aggiornati.