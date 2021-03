Anche oggi è in arrivo un’altra ondata di aggiornamenti in casa Samsung, ASUS e Huawei, altro chiaro indizio di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare i propri smartphone e offrire agli utenti un’esperienza quanto più soddisfacente possibile. Ecco i dispositivi aggiornati oggi e quali le novità – alcune “succulenti” – introdotte dagli update.

ASUS ROG Phone 5

ASUS ROG Phone 5, il nuovo flagship di casa ASUS improntato al gaming, sta ricevendo il suo primo aggiornamento software teso a migliorarne la stabilità e le prestazioni complessive, concentrandosi però sulla modalità Armoury Crate. Questo aggiornamento, che ha un peso di oltre 200 MB, è basato naturalmente su Android 11 con la “nuova” ROG UI. Per maggiori dettagli vi lasciamo comunque il changelog completo:

Aggiunto editor di animazione per ROG Vision in

Aggiunto il pacchetto tematico ROG Akira Character

Aggiunti nuovi gesti di controllo del movimento in AirTrigger 5

Migliorate le impostazioni avanzate delle modalità Armoury Crate

Armory Crate ora supporta le funzioni di condivisione e importazione

Aggiunti più pacchetti di temi in collaborazione con famosi editori di giochi

Aggiunta l’impostazione “Notifica allarme imminente” nell’orologio, inviato 2 ore prima dell’allarme programmato

Aggiunta la modalità eSport: una modalità competitiva su misura per le competizioni di eSport nella schermata del menu del pulsante di accensione durante il gioco

Ottimizzazioni per la fotocamera

Stabilità del sistema ottimizzata

Stabilità di carica ottimizzata

Huawei P30 e Huawei P30 Pro

Huawei ha annunciato che è in fase di roll out anche in Europa un nuovo aggiornamento di quasi 2 GB per Huawei P30 e P30 Pro che porta con sé, oltre alle patch di sicurezza Android di febbraio 2021, la EMUI 11 in versione stabile, basata su Android 11. Sono state aggiunte tantissime novità, alcuni interessanti, come i nuovi temi artistici Always on Display, la feature Eyes on Display, nuovi effetti di animazione e un migliore sistema di gesture per la gestione della UI.

Samsung Galaxy M31, Galaxy A42 e Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy M31, Galaxy A42 e Galaxy Tab S6 Lite stanno cominciando a ricevere – ma non ancora in Italia – il nuovo aggiornamento alla One UI 3.1 basata su Android 11. Le funzioni aggiunte dall’ultima versione della One UI includono il supporto a Google Discover in home screen, la possibilità di aggiungere effetti per le videochiamate anche in applicazioni di terzi parti e piccoli miglioramenti a livello grafico e di stabilità di sistema. Presenti le patch di sicurezza di marzo 2021.