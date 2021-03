Stando a quanto emerge dalla più recente ricerca condotta da TrendForce, una importante società di ricerche di mercato, Samsung sarebbe stata la seconda azienda al mondo per numero di smartphone prodotti nel quarto trimestre dello scorso anno. A precederla è Apple, ma per questo primo trimestre del nuovo anno il colosso sudcoreano avrebbe tutte le carte in regola per aggiudicarsi il primo posto della classifica mondiale.

Nel solo quarto trimestre dello scorso anno, Samsung avrebbe prodotto circa sessantasette milioni di smartphone, registrando un calo del 14% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Secondo la società di ricerca, questo calo sarebbe stato influenzato da due fattori: da un lato, i nuovi iPhone che sono riusciti facilmente a farsi strada tra la concorrenza, e dall’altro l’interruzione delle attività di rifornimento in Nord America e in Europa legate alle festività natalizie.

Secondo TrendForce, tuttavia, Samsung potrebbe conquistare il primo posto della classifica mondiale per il primo trimestre dell’anno in corso, superando Apple per quantità di smartphone prodotti. Non solo l’azienda ha lanciato in anticipo la nuova gamma di smartphone di punta, i Samsung Galaxy S21, per cercare di mantenere la sua quota di mercato in questo particolare segmento, ma ha anche abbracciato strategie promozionali per aumentarne le vendite. Entro la fine di marzo, dunque, i ricercatori stimano che Samsung raggiungerà almeno le sessantadue milioni di unità di smartphone prodotti ma avvertono: mantenere questo primato sarà molto difficile considerando la forte crescita che alcuni marchi cinesi hanno conosciuto nel corso di questi ultimi anni.

Samsung potrebbe puntare tutto sulla serie A

Samsung potrebbe però distinguersi e eccellere in un particolare segmento di mercato, ovvero quello degli smartphone pieghevoli. Stando a quanto emerge dall’ultimo report realizzato da DSCC, nell’ultimo trimestre dello scorso anno gli smartphone pieghevoli di casa Samsung hanno rappresentato circa il 91% di tutte le vendite del segmento. Se le voci di un Galaxy Z Flip 3 più economico dovessero dimostrarsi veritiere, ciò non esclude la possibilità che Samsung possa continuare a crescere in questo segmento, conquistando la fiducia di più consumatori curiosi di provare questo nuovo form factor e vivere un’esperienza d’uso completamente diversa.

Tornando alla ricerca di TrendForce, sono emersi altri dati interessanti sui possibili futuri piani di Samsung. Anzitutto, l’azienda potrebbe considerare di combinare la serie Galaxy Fold con la serie Galaxy Note. Ciò potrebbe significare due cose: che il prossimo Samsung Galaxy Fold riceverà il supporto per la S Pen (e non dovremmo stupircene, visto che è stata l’azienda stessa a confermare che il supporto sarebbe stato esteso a più dispositivi); o che Samsung rilascerà un Galaxy Note pieghevole con S Pen integrato.

Oltre ciò, Samsung potrebbe puntare moltissimo sulla serie Galaxy A per competere con i marchi cinesi. Gli smartphone di questa serie, infatti, offrono agli utenti delle ottime caratteristiche a prezzi più accessibili.