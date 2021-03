Dopo un gran numero di leak e rumor su Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A72, in queste ore è direttamente la compagnia a svelare il design definitivo dei tre nuovi smartphone attraverso alcuni render ad alta risoluzione pubblicati sulla pagina di supporto di Samsung degli Emirati Arabi Uniti.

Samsung Galaxy A52 e A72 ufficialmente svelati

Il design di Samsung Galaxy A52 (5G) e Samsung Galaxy A72 è quello che ormai ci si aspetta da diverso tempo, con un pannello Infinity-O munito di fotocamera punch hole frontale e cornici ridotte. La scheda tecnica non è stata ancora svelata ufficialmente, ma è lecito aspettarsi l’arrivo del supporto a pannelli con refresh rate da 90 e 120 Hz, una specifica fino a poco tempo fa esclusiva dei soli top di gamma Samsung.

Ecco il design di OPPO Smart Tag

Qualche mese fa vi avevamo parlato del probabile design di OPPO Smart Tag, ma in queste ore il design definito del dispositivo dell’azienda cinese potrebbe essere stato svelato da queste immagini relative ad una richiesta di brevetto. Il funzionamento di OPPO Smart Tag, come c’è da aspettarselo, dovrebbe ricalcare quello di Samsung Galaxy SmartTag e garantirebbe agli utenti di individuare facilmente un oggetto nelle vicinanze.

Le immagini relative al brevetto mostrano un dispositivo piuttosto largo, quasi simile ad una basetta di ricarica wireless, con il logo OPPO stampato al centro, ma stranamente nessuno foro per agganciarlo ad esempio ad un mazzo di chiavi. Siamo certi che scopriremo maggiori informazioni sul piccolo accessorio nel corso dei prossimi giorni, al lancio di OPPO Find X3 previsto per l’11 marzo.

Fitbit Ace 3 è in arrivo il 15 marzo

Fitbit Ace 3 dovrebbe essere il prossimo fitness tracker per bambino dell’azienda ormai entrata a far parte di Google. Grazie alla informazioni pubblicate dai colleghi di Winfuture, abbiamo modo di scoprire molte informazioni sulla smartband.

Innanzitutto il design del fitness tracker è quello ideale per un bambino, con una struttura colorata (rossa/nera e blu/verde) ed un display OLED monocromatico da 1,47 pollici a risoluzione 240 x 240 pixel. La componente interna permette di tracciare le attività svolte all’aperto, gli esercizi, la distanza percorsa e la qualità del sonno.

La batteria, dichiarata in grado di offrire 192 ore di utilizzo, dovrebbe impiegare appena 2 ore per ricaricarsi. Con un peso pari a 70 grammi ed un modulo Bluetooth per il pairing con Android e iOS, potrebbe essere la smartband ideale da regalare ad un bambino.

Fitbit Ace 3, infine, dovrebbe essere presentata il 15 marzo ad un prezzo che potrebbe aggirarsi attorno ai 100 euro.