A poco più di due anni dal suo ingresso nel mercato italiano, OPPO ha già raggiunto un grande traguardo che testimonia quanto i suoi prodotti siano apprezzati per il perfetto equilibrio qualità/prezzo. Il colosso cinese ha annunciato oggi di aver raggiunto un milione di smartphone venduti in Italia, un numero destinato a crescere in futuro, quando l’innovazione e la qualità di OPPO – proposti a un prezzo ragionevole e più che giustificato – conquisteranno nuovi consumatori.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer di OPPO Italia, si è così espressa riguardo il traguardo appena raggiunto: “Siamo orgogliosi di celebrare il primo milione di smartphone venduti in Italia e vogliamo ringraziare tutti gli utenti che continuano a scegliere i nostri prodotti e a supportarci ogni giorno: il nostro impegno quotidiano è rivolto a loro e il nostro obiettivo è garantire costantemente esperienze all’avanguardia e la massima qualità possibile. […] Con queste premesse ci auguriamo che questo sia solo il primo di una serie di importanti traguardi”.

La notizia arriva dopo la pubblicazione della classifica aggiornata dei più grandi produttori di smartphone in Cina realizzata da Counterpoint Research, che vede OPPO sorpassare Huawei e piazzarsi al primo posto. Nel mese di gennaio, OPPO avrebbe raggiunto una quota di mercato del 21% e le sue vendite sarebbero aumentate del 33% su base mensile, e del 26% su base annua.

E, soprattutto, l’annuncio precede di poche ore l’evento di lancio della nuova serie di smartphone di fascia alta: OPPO Find X3. La presentazione avverrà il prossimo 11 marzo in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale dell’azienda, alle ore 12.30.

Cosa sappiamo sui nuovi smartphone OPPO

A proposito della nuova famiglia di smartphone, molto probabilmente questa includerà almeno tre modelli (OPPO Find X3 Pro, Lite e Neo) di cui il primo dovrebbe basarsi sul SoC Qualcomm Snapdragon 888, il secondo sul Qualcomm Snapdragon 765 G e il terzo sul Qualcomm Snapdragon 865 dello scorso anno.

Gli smartphone dovrebbero presentare un design leggermente diverso a seconda del modello, ma dovrebbero tutti essere dotati di display di grosse dimensioni e di un ricco comparto fotografico. Per la RAM si dovrebbe partire dagli 8 GB del modello Lite ai 12 GB della variante Pro, e quest’ultimo dovrebbe essere anche il modello ad ospitare un più ampio spazio di archiviazione interna.

Resta da dire, comunque, che queste informazioni non sono state confermate ufficialmente da OPPO e che sapremo di più sulle caratteristiche dei prossimi top di gamma solamente al momento dell’evento di lancio. Non ci resta che attendere.