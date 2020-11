Sbucano dal web nuove indiscrezioni sul prossimo pieghevole del colosso sudcoreano: Samsung Galaxy Z Flip 3. No, non c’è alcun errore perché sulla base di quel che si vocifera, si salterebbe direttamente alla terza versione, complice un’ipotetica sincronia con la numerazione del prossimo Galaxy Fold.

La presunta scheda tecnica di Samsung Galaxy Z Flip 3

Nomi a parte, passiamo alla sostanza. Secondo un tweet dell’informatore @chunvn8888 Galaxy Z Flip 3, o in qualsiasi modo si chiami il prossimo smartphone pieghevole a conchiglia di Samsung, dovrebbe avere schermi più grandi e un più elevato refresh rate.

Nello specifico, si parla di 6,9 pollici di diagonale del display interno e di 120 Hz di frequenza d’aggiornamento, display che dovrebbe essere abbracciato da cornici più sottili e con un foro per la fotocamera selfie di dimensioni ridotte.

Stesso discorso vale per lo schermo esterno che, a dire del leaker, sarebbe 2 o 3 volte più grande del modello attualmente in commercio, segno che la diagonale oscilli fra i 2,2 e i 3,3 pollici.

Completano questa prima scheda tecnica di Samsung Galaxy Z Flip 3 le informazioni sulla capacità della batteria, data per 3.900 mAh, ma con una capacità reale probabilmente inferiore, fra i 3.700 e i 3.800 mAh.

A parte una nuova tecnologia per il vetro UTG (Ultra Thin Glass) più resistente, non emerge altro per ora.