Ricordate i Samsung Galaxy Note? La famiglia di smartphone che si è da sempre distinta dagli altri modelli dell’azienda sudcoreana per la presenza di uno stilo integrato: la S Pen, appunto. Anche lo stilo si è evoluto nel tempo, insieme agli smartphone di casa Samsung. Dal semplice scarabocchiare e prendere appunti scrivendo in modo naturale si è passati a un dispositivo che permette, attraverso delle particolari air actions, di controllare lo smartphone e compiere particolari azioni.

Controllando il movimento della S Pen, dunque, è adesso possibile effettuare uno scroll up, uno scroll down, scattare una foto, mettere in pausa la riproduzione musicale, cambiare brano e tanto altro. Quella che sembrava essere una feature esclusiva della serie Note, tuttavia, sta per diventare molto più mainstream. Sappiamo che il nuovo Samsung Galaxy S21 Ultra già gode del supporto per la S Pen, pur essendo l’unico modello dell’intera famiglia ad aver ottenuto tale supporto.

A qualcuno potrebbe però essere sfuggita una importante dichiarazione che un portavoce dell’azienda ha rilasciato nel mese di gennaio ai colleghi di SamMobile, circa l’espansione del supporto anche ad altri dispositivi Samsung, nonché altre categorie di prodotti. Nello specifico, la dichiarazione recitava: “In Samsung ci impegniamo nel costruire nuove esperienze mobile che facilitino e migliorino la vita dei nostri consumatori. Abbiamo deciso di espandere l’esperienza S Pen sui Samsung Galaxy S21 Ultra e abbiamo in programma di espandere questo supporto su ulteriori categorie di dispositivi in ​​futuro“.

Ora, stando a quanto emerso in Rete nelle ultime ore, Samsung potrebbe estendere tale supporto anche ad alcuni smartphone di fascia media. Volendo essere più precisi, Samsung Galaxy A72 e Samsung Galaxy A52 5G potrebbero ottenere il supporto alla tanto amata S Pen. @TheGalox ha pubblicato sul suo profilo Twitter un presunto render ufficiale di entrambi i dispositivi: l’immagine mostra una S Pen posta al lato degli smartphone, ma resta da vedere se entrambi godranno di questo supporto o sarà solamente il Samsung Galaxy A72 a farlo, avendo un display più grande (molto probabilmente, un’unità da 6,7 pollici).

🛑BREAKING NEWS🛑

Official renders of the Galaxy A52 and A72 have been found!

But, there is one more thing in the image… pic.twitter.com/x7XKrjzyia

— Anthony (@TheGalox_) March 5, 2021