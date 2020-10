A pochi giorni di distanza dal probabile lancio della nuova serie iPhone 12, sappiamo ormai tutto dei nuovi melafonini 2020, prezzi compresi. Mentre il mondo tech aspetta la presentazione ufficiale, c’è chi già li rende protagonisti di un curioso sondaggio rivolto agli utenti Android.

Perché iPhone 12 attira tanto?

L’idea è del sito SellCell, che ha intervistato 2000 utenti Android residenti negli Stati Uniti per chiedere loro quanto iPhone 12 attiri come prossimo smartphone da acquistare. A questa domanda gli intervistati hanno risposto per il 33,1% che lo prenderebbero in considerazione, un numero piuttosto elevato, motivato tuttavia non tanto dall’interesse per il dispositivo in sé, ma da altre questioni cruciali, caratteristiche dei telefoni di casa Apple.

Le ragioni di un interesse del genere verso la serie iPhone 12 sono prevalentemente due: il supporto software più lungo (per il 55,9%) e una migliore protezione della privacy (48,8%).

Seguono in ordine motivazioni secondarie quali la disponibilità di un modello di dimensioni contenute (36,9%), di prezzi migliori, almeno negli States, (30,9%), le caratteristiche tecniche (24,7%) e, per concludere, la connettività 5G e l’interfaccia utente, 19% e 12,1% rispettivamente.

Per quanto riguarda infine la classifica dei modelli più allettanti, c’è il piccolo ed economico iPhone 12 a conquistarsi la metà della torta (48,1%), con iPhone 12 Pro Max a seguire quasi a pari merito con iPhone 12 Pro (22,9% e 10,9% rispettivamente) e iPhone 12 Max a chiudere col 10,9%.

Dunque, la situazione pare piuttosto chiara e, per certi versi prevedibile. Ora la palla passa però a voi utenti Android: prendereste in considerazione iPhone 12 come prossimo smartphone? E se sì, per quale motivo? Il box dei commenti qui sotto è a vostra disposizione.