Grazie ad alcune informazioni pubblicate su Twitter da Mukul Sharma, abbiamo quella che potrebbe essere il mese di lancio effettivo di POCO F3 e POCO X3 Pro.

POCO F3 e X3 Pro attesi per marzo

Secondo quando dichiarato da Sharma, entrambi gli smartphone potrebbero essere presentati durante il mese di marzo. L’indiscrezione fa scopa con quanto annunciato da un’altra fonte decisamente più accreditata: il portavoce generale di POCO, Angus Kai Ho Ng. In questo caso il tweet del portavoce conteneva un’unica parola: marzo. Secondo Sharma POCO F3 potrebbe essere lanciato come rebrand di Redmi K40; i due smartphone, infatti, condividono lo stesso codice prodotto. POCO F3 è atteso con un display AMOLED a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 870, fotocamera tripla con sensore da 48 MP e molto altro.

Venendo invece a POCO X3 Pro, lo smartphone dovrebbe montare lo stesso pannello con refresh rate da 120 Hz, una batteria da 5200 mAh ed il processore Qualcomm Snapdragon 860. Questa informazione risulta particolarmente interessante: il SoC Snapdragon 860 non è stato ancora ufficialmente presentato ma, secondo i rumor in rete, si tratterebbe di una versione potenziata di Qualcomm Snapdragon 855+.

Redmi K40 con Xiaomi Mi 11X in India

Redmi K40 e Redmi K40 Pro potrebbero essere protagonisti dell’ennesimo cambio di brand e arrivare in India come Xiaomi Mi 11X e Xiaomi Mi 11X Pro. Secondo le informazioni pubblicate su Twitter da un membro riconosciuto di XDA, alcune stringhe di codice di un dispositivo Xiaomi non ancora presentato contengono riferimenti ad uno smartphone con codice prodotto M2012K11AI e nome in codice “aliothin“; questo dispositivo dovrebbe essere presentato con il nome “Mi 11X”. Per chi non fosse a conoscenza, “alioth” è il nome in codice di Redmi K40, ed il suffisso “in” sarebbe semplicemente il riferimento al mercato indiano.

Altre informazioni scoperte dal tipster vedono riferimenti anche ad un dispositivo chiamato “Mi 11X Pro” – probabile rebranding di Redmi K40 Pro per l’India -, e di un altro device chiamato “Mi 11i“. Quest’ultimo potrebbe essere invece Redmi K40 Pro+.

In copertina POCO F2 Pro