A distanza di poco più di un mese dal rilascio della Open Beta 3 di OxygenOS 11 per OnePlus Nord, in queste ore la compagnia annuncia l’avvio del rilascio dell’aggiornamento alla Open Beta 4 di OxygenOS 11 per OnePlus Nord.

Novità aggiornamento Open Beta 4 OxygenOS 11

Il cuore dell’aggiornamento di OxygenOS 11 con Android 11 per il medio gamma di OnePlus verte a risolvere gran parte dei bug riscontrati nella Open Beta 3, oltre ad aggiungere anche le patch di sicurezza di febbraio 2021.

Ecco il changelog ufficiale della Open Beta 4 di OxygenOS 11 per OnePlus Nord:

Sistema miglioramento della stabilità generale del sistema; aggiornamento alle patch di sicurezza di febbraio 2021; correzione di un bug circa la corretta dimensione dei tasti nell’applicazione Calcolatrice; correzione di un bug sul volume del tono di ricarica troppo elevato.

File manager correzione di un bug che poteva portare al crash del File Manager cercando di scompattare un file .zip.

OnePlus Community correzione di un bug della OnePlus Community quando si cerca di accedere alla pagina del profilo.



Come aggiornare OnePlus Nord

L’aggiornamento alla Open Beta 4 di OxygenOS 11 per OnePlus Nord può essere scaricato come OTA per chi proviene dalla Open Beta 3. Eventualmente, per chi vuole fare il flash della build, può scaricare le immagini di sistema tramite i link qui in basso:

