OnePlus Nord prosegue nel suo cammino verso la versione stabile di Android 11 e si aggiorna alla Open Beta 3, naturalmente basata sulla OxygenOS 11. Le novità riguardano principalmente la correzione di bug e problemi sorti nelle precedenti release: scopriamo quali sono i cambiamenti grazie al changelog ufficiale.

Aggiornamento OnePlus Nord a OxygenOS 11 Open Beta 3: le novità

La Open Beta 3 di OxygenOS 11 è disponibile su OnePlus Nord e porta con sé la soluzione ad alcuni problemi “tipici” delle versioni beta. Tra le novità principali troviamo infatti la correzione di un bug relativo alla registrazione video con la fotocamera anteriore e di uno riguardante l’attivazione dello stile Canvas dell’Always On Display.

Ecco il changelog completo con tutte le novità della Open Beta 3, basata su Android 11:

ottimizzata l’interfaccia utente della work-life balance mode

risolto un problema di sovrapposizione icone nella schermata di sblocco

risolto un problema che faceva comparire spazio bianco nella barra delle notifiche con la dark mode

risolto un problema con il lancio dell’app fotocamera attraverso quick gesture

risolto un problema con la riproduzione dei video registrati con fotocamera frontale

risolto un problema con l’attivazione dello stile Canvas dell’Always On Display

risolto un problema che poteva portare alla mancata attivazione degli allarmi

Come avete visto si tratta perlopiù di perfezionamenti, correzioni di bug e miglioramenti generali lato stabilità. Per la versione finale della OxygenOS 11 con Android 11 non abbiamo al momento indicazioni, ma è presumibile che ci vorrà ancora qualche settimana.

Come aggiornare OnePlus Nord

L’aggiornamento di OnePlus Nord alla Open Beta 3 di OxygenOS 11 è disponibile al download via OTA nel caso abbiate già aderito al programma di test. In alternativa potete optare per il flash del file zip incrementale (se avete la Open Beta 2) o di quello completo, anche usando la TWRP.

Qui in basso avete a disposizione entrambi i link, ma tenete conto che si tratta pur sempre di una beta e potreste incorrere in qualche problema o instabilità: vi consigliamo di evitare nel caso usiate lo smartphone come vostro dispositivo principale.