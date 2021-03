È di qualche giorno fa la notizia che OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro stanno per ricevere il tanto atteso aggiornamento alla Open Beta 3 di OxygenOS 11, ed in queste ore scopriamo che anche la serie OnePlus 7 e la serie OnePlus 7T riceveranno presto l’aggiornamento alla nuova major release di Android e quindi di OxygenOS.

Pochi giorni di attesa e arriva OxygenOS 11

Il testo inviato da un membro dello staff del forum di OnePlus sottolinea proprio che “OxygenOS 11 stabile per le serie OnePlus 7 e 7T è già in lavorazione, prevediamo di rilasciare l’aggiornamento nei prossimi giorni, rimanete sintonizzati!” La conferma da parte del team ufficiale di OnePlus è di gran lunga ben accetta da parte dei tanti utenti ancora oggi rimasti fedeli alle vecchie generazioni di top di gamma OnePlus. L’arrivo della versione stabile, definitiva, di OxygenOS 11 e di Android 11, porta con sé un gran numero di novità decisamente importanti per la gamma OnePlus 7 e OnePlus 7T.

In questi ultimi mesi l’azienda cinese si è molto prodigata nel rispettare la timeline di lancio dell’ultima major release di OxygenOS, ed infatti da ormai diverso tempo le ultime generazioni di smartphone OnePlus sono già stati aggiornati ad OxygenOS 11 o sono all’interno del circuito open beta e quindi ad un passo dal poter installare la versione definitiva dell’OS.