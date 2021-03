Continua il lavoro di OnePlus per aggiornare i suoi smartphone e proprio oggi ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per i possessori di uno smartphone della serie OnePlus 7 e OnePlus 7T, iscritti al programma Open Beta di OxygenOS, aggiornamento che porta con sé miglioramenti e nuove funzioni.

OxygenOS 11 Open Beta 3 per OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro

Gli aggiornamenti in questione hanno un peso di oltre 200 MB e si riferiscono, più in particolare, a OxygenOS 11 Open Beta 3 rilasciata per OnePlus 7 e 7 Pro e OnePlus 7T e 7T Pro. Il changelog completo spiega dettagliatamente quali sono gli interventi effettuati dagli ingegneri OnePlus per migliorare la precedente versione del firmware e risolvere diversi bug. Da segnalare però che sono stati superati i problemi che impedivano a Netflix di riprodurre video HD, che rallentavano la velocità di ricarica e non consentivano la riattivazione dello schermo al doppio tocco. Vediamo allora le novità apportate:

Changelog

Sistema Ottimizzato l’effetto dell’animazione di sblocco Risolto il problema della bassa velocità di ricarica in alcuni casi Risolto il problema di lag durante la riproduzione di video di registrazione dello schermo Risolto il problema di funzionamento del “Double Tap to Wake” Risolto il problema per cui Netflix non poteva riprodurre video HD

Bluetooth Risolto il problema “nascosto” che modificava il protocollo di trasferimento Bluetooth in AptX

Rete Migliorata la stabilità della connessione Wi-Fi e la riduzione delle interruzioni di Internet



Il nuovo aggiornamento per OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro è già in fase di roll out, per cui, a patto che abbiate aderito al programma di beta testing, vi basterà attendere l’arrivo dell’OTA sul vostro smartphone. Se foste interessanti, potete comunque provare a forzare il download andando in Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamenti software.

