AnTuTu, dopo aver pubblicato la classifica degli smartphone Android più potenti di gennaio 2021, in queste ore pubblica invece la classifica degli smartphone più potenti e di fascia media.

Samsung Galaxy S21 Ultra solo in sesta posizione

Come c’era da aspettarselo, la maggior parte dei dispositivi nella parte alta della classifica montano il nuovo processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 888, con Vivo iQOO7 e X60 Pro+ al primo posto e secondo posto rispettivamente con 726.939 punti e 726.925 punti. Al terzo posto si piazza invece Redmi K40 Pro con 718.434 punti, mentre al quarto e quinto posto Xiaomi Mi 11 (712366 punti) e Huawei Mate 40 Pro (683.919 punti). Fa specie trovare Samsung Galaxy S21 Ultra 5G solo al sesto posto con 679.152 punti, sebbene sia il modello munito di processore Qualcomm Snapdragon 888.

Venendo poi alla classifica dei migliori medio gamma Android, i processori Qualcomm escono completamente di scena per lasciare il posto a MediaTek e Kirin. La vetta della classifica è tutta per Redmi con i modelli Redmi 10X 5G e Redmi 10X Pro 5G rispettivamente al primo e secondo posto con 404.346 punti e 398.570 punti, mentre in terza posizione troviamo ancora una volta uno smartphone Vivo, Vivo S7t con 395.082 punti. Quarto, quinto e sesto posto sono controllati dalla serie Huawei Nova con i modelli Nova 7 Pro, Nova 7 e Nova 8 Pro, mentre in ultima posizione troviamo HONOR 30S.

