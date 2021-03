Una delle conseguenze più dirette dal ban USA contro Huawei è l’impossibilità di utilizzare i GMS (Google Mobile Services), cosa che ha spinto il colosso cinese a sviluppare gli HMS (Huawei Mobile Services) e anche AppGallery, ovvero lo store digitale concorrente al Play Store di Google.

Una forte crescita che fa ben sperare

Più volte ci siamo ritrovati su queste pagine a parlarvi dell’arrivo di nuove applicazioni sullo store Huawei, ed in queste ore la compagnia svela i numeri di una crescita senza precedenti. Secondo le ultime informazioni, la piattaforma vede 2,3 milioni di account sviluppatori registrati, pari a +77% rispetto all’anno passato, con 530 milioni di utenti attivi al mese. Su AppGallery cresce di molto (+83%) la quantità di applicazioni disponibili, con le app da gaming che rappresentano il segmento che sta registrando un incremento sbalorditivo (+500%).

“Alla fine del 2019, c’erano 25 paesi in tutto il mondo che avevano oltre un milione di utenti di AppGallery. Quel numero è ora salito a 42 e continuiamo a vedere una forte crescita nei mercati in Europa, America Latina, Asia, Medio Oriente e Africa,” sottolinea Zhang Zhe, Director of Global Partnerships & Eco-Development Business Development di Huawei. “Non si tratta solo di quantità e il fatto che il numero di app integrate con HMS Core sia più che raddoppiato in un anno mostra che sempre più sviluppatori stanno guardando alle funzionalità su dispositivo di Huawei per guidare l’innovazione e fornire esperienze utente migliori e più uniche.”

100 milioni di aggiornamenti

Da qualche tempo si parla del fatto che EMUI 11 sarà l’ultima versione della EMUI prima del passaggio a HarmonyOS, e nel mentre il colosso cinese ha raggiunto un importante traguardo per quanto riguarda la quantità di aggiornamenti rilasciati: 100 milioni. L’ultima versione della personalizzazione Android, EMUI 11.1, farà da trampolino a HarmonyOS che, come confermato da Huawei, arriverà entro il mese di aprile e sbarcherà fin da subito su Huawei Mate X2.