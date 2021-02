Negli ultimi mesi il lavoro di Huawei circa lo sviluppo di HarmonyOS si è fatto sempre più serrato, con alcuni device entrati già da qualche mese all’interno del programma di beta. Il colosso cinese ha e sta investendo molto nello sviluppo di HarmonyOS e di tutto il parco di app e servizi che gli gravitano attorno, e quest’oggi abbiamo finalmente modo di scoprire quando il sistema operativo proprietario sarà finalmente disponibile sul mercato.

Si parte da aprile con Mate X2

Oggi, 22 febbraio 2021, giorno in cui la compagnia ha svelato anche Huawei Mate X2, apprendiamo che HarmonyOS verrà lanciato durante il mese di aprile. Secondo le informazioni condivise dell’azienda, Huawei Mate X2 farà parte della prima serie di device dell’azienda a ricevere l’aggiornamento OTA per installare HarmonyOS e dire così addio ad Android come l’abbiamo conosciuto finora.

Sebbene una notizia di qualche tempo fa ci aveva mostrato quanto in realtà la beta di HarmonyOS 2.0 fosse molto simile ad Android 10 – si è addirittura parlato di fork per sottolineare l’estrema somiglianza fra i due sistemi operativo mobile -, è innegabile che già la sola assenza dei servizi Google (GMS) e del Play Store stravolge l’esperienza utente in modo drastico e profondo.

Ricordiamo, infine, che secondo i piani di sviluppo di Huawei, HarmonyOS dovrebbe trovare posto su almeno 100 milioni di device durante il 2021.