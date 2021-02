Appena presentata, la nuova famiglia di smartphone Redmi K40 viene già smembrata in un video teardown. No, non si tratta del solito videoclip firmato JerryRigEverything, è ancora troppo presto per questo, ma quello che vi mostriamo è un video realizzato da un canale cinese in lingua originale, che fa mostra per bene delle varie componenti di Redmi K40 e K40 Pro.

Il video teardown di Redmi K40 e K40 Pro

Oltreconfine e in Italia dovrebbero essere commercializzati sotto l’ala dell’altro brand legato al gruppo Xiaomi, POCO, come trapelato poche ore fa. Per ora, possiamo tuttavia vedere “da vicino” come sono fatti questi nuovi smartphone di casa Redmi.

Come anticipato, il video è in lingua cinese, ma le immagini parlano da sé. Senza ulteriori indugi, ecco qua il filmato in questione che mostra lo smontaggio di Redmi K40 e Redmi K40 Pro.

Nell’attesa di ulteriori nuove sulla prossima commercializzazione globale, nel caso in cui vi fosse sfuggita la presentazione dell’altro ieri, in questo articolo trovate tutti i dettagli, le caratteristiche tecniche, le immagini, le informazioni e i prezzi di Redmi K40 e Redmi K40 Pro.