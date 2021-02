Accade spesso, a dire il vero molto spesso, che a diversi giorni dal lancio, a volte anche settimane, non si sappia se uno smartphone presentato in Cina varcherà i confini domestici per essere venduto pure nei mercati esteri. La serie Redmi K40 ufficiale da poche ore fa eccezione: le ultime notizie provenienti da Singapore ne suggeriscono infatti l’imminente commercializzazione con il brand POCO.

L’ente locale che si occupa di certificare gli smartphone prima della loro messa in commercio ha approvato un nuovo prodotto POCO identificato dalla sigla M2012K11AG e dal nome in codice alioth. Tra le specifiche citate ci sono il SoC Snapdragon 870, una fotocamera da 48 megapixel, un display da 6,67 pollici e una batteria da 4.420 mAh, caratteristiche che sovrapponibili a quelle di Redmi K40 presentato stamattina.

New deviced certified on IMDA (Singapore) POCO M2012K11AG – codename alioth

Snapdragon 870

48 MP

163.7×76.4×7.8

6.67 inch

4420mAh

Android 11 android

5G Dual SIM Previously was certified in TENAA as Redmihttps://t.co/aLRH2YLzqv pic.twitter.com/TBAWLv8ZVE — ⭐ Deiki (@Deiki_kun) February 25, 2021

La somiglianza tra le specifiche non è il solo indizio: la sigla M2012K11AG è infatti pressoché identica alla M2012K11AC che ha identificato prima del lancio proprio Redmi K40 (lo smartphone nelle immagini del tweet, ndr), dove peraltro l’unica lettera differente, G invece che C, potrebbe anche essere dovuta dal mercato di riferimento, quello globale in luogo di quello cinese.

Non rimane dunque che attendere comunicazioni ufficiali da parte di POCO, che come Redmi fa parte della galassia Xiaomi, o magari dei rumor che possano suggerire la commercializzazione del POCO – Redmi K40 anche sul suolo europeo.

In copertina il retro di POCO M3