Redmi, puntuale come un orologio svizzero, in queste ore presenta la nuova gamma di device di fascia alta Redmi K40, Redmi K40 Pro e Redmi K40 Pro+.

Caratteristiche Redmi K40, Redmi K40 Pro e Redmi K40 Pro+

La strategia di Redmi per la presentazione di questi device sembra ruotare attorno alle differente interne a livello hardware. Tutti e tre, infatti, presentano fondamentalmente lo stesso design di alto livello con ampi display, fotocamera punch hole e cornici estremamente ottimizzate. Rispetto alla serie Redmi K30 ci sono grandi cambiamenti circa il posizionamento del modulo fotografico posteriore – ricorda molto quello di Xiaomi Mi 11 5G -, adesso spostato nell’angolo superiore sinistro e non più al centro.

Dal punto di vista del pannello, tutti e tre i nuovi smartphone si affidano ad un display AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel e con refresh da 120 Hz. Dicevamo importanti differenze lato hardware: se Redmi K40 si affida al recentissimo Qualcomm Snapdragon 870, i modelli Redmi K40 Pro e Redmi K40 Pro+ sono invece alimentati dal processore Qualcomm Snapdragon 888. Ottime le RAM LPDDR5 fino a 12 GB così come lo storage in formato UFS 3.1 fino a 256 GB.

Oltre al classico IR blaster, sottolineiamo la presenza di un vero sistema stero con due speaker frontali e il supporto Dolby Atmos e Hi-Res. Decisamente importante l’aspetto multimediale con sistemi fotografici molto validi, almeno sulla carta. Tutti e tre si affidano ad un modulo con tre sensori, con le differenze più importanti a livello della lente principale: da 48 MP per Redmi K40, da 64 MP per Redmi K40 Pro e da ben 108 MP per Redmi K40 Pro.

Completa la scheda tecnica la classica MIUI 12 con Android 11 ed un modulo batteria da 4520 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

Scheda tecnica

Redmi K40: Display AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con refresh rete da 120 Hz; Processore Qualcomm Snapdragon 870; 6/8/12 GB di RAM LPDDR5 con 128/256 GB di storage in formato UFS 3.1; fotocamera posteriore: sensore principale da 48 MP Sony IMX582 con apertura f/1.79, sensore ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 e angolo di visuale da 119° e sensore macro da 5 MP; fotocamera frontale da 20 MP; batteria da 4520 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W; speaker stereo, IR blaster, Dolby Atmos e Hi-Res; connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS + GLONASS + QZSS + Galileo + Beidou + NavIC; dimensioni: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm; peso: 196 grammi; Android 11 con la MIUI 12.

Redmi K40 Pro: Display AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con refresh rete da 120 Hz; processore Qualcomm Snapdragon 888; 6/8 GB di RAM LPDDR5 con 128/256 GB di storage in formato UFS 3.1; fotocamera posteriore: sensore principale da 64 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 e angolo di visuale da 119° e sensore macro da 5 MP; fotocamera frontale da 20 MP; batteria da 4520 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W; speaker stereo, IR blaster, Dolby Atmos e Hi-Res; connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS + GLONASS + QZSS + Galileo + Beidou + NavIC; dimensioni: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm; peso: 196 grammi; Android 11 con la MIUI 12.

Redmi K40 Pro+: Display AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con refresh rete da 120 Hz; processore Qualcomm Snapdragon 888; 12 GB di RAM LPDDR5 con 256 GB di storage in formato UFS 3.1; fotocamera posteriore: sensore principale da 108 MP Samsung HM2 con apertura f/1.75, sensore ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 e angolo di visuale da 119° e sensore macro da 5 MP; fotocamera frontale da 20 MP; batteria da 4520 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W; speaker stereo, IR blaster, Dolby Atmos e Hi-Res; connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS + GLONASS + QZSS + Galileo + Beidou + NavIC; dimensioni: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm; peso: 196 grammi; Android 11 con la MIUI 12.



Prezzo e disponibilità Redmi K40, Redmi K40 Pro e Redmi K40 Pro+

Ecco i prezzi al lancio dei nuovi device dell’azienda cinese:

Redmi K40: 6GB/128GB a 1999 yuan, circa 250 euro al cambio; 8GB/128GB a 2199 yuan, circa 280 euro al cambio; 8GB/256GB a 2499 yuan, circa 315 euro al cambio; 12GB/256GB a 2699 yuan, circa 340 euro al cambio.

Redmi K40 Pro: 6GB/128GB a 2799, circa 350 euro al cambio; 8GB/128GB a 2999, circa 380 euro al cambio; 8GB+256GB a 3299 yuan, circa 420 euro al cambio.

Redmi K40 Pro+: 12GB/256GB a 3699 yuan, circa 470 euro al cambio.



Purtroppo non sono disponibili informazioni relative alla data di lancio, ma sappiamo che saranno esclusiva del mercato cinese, almeno per il momento.