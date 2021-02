Che il display fosse uno dei principali punti di forza di Samsung Galaxy S21 Ultra lo sapevamo già da tempo, ma adesso è arrivata anche l’analisi approfondita di DxOMark, che lo ha promosso (quasi) a pieni voti.

Senza entrare nel merito delle restanti caratteristiche tecniche del dispositivo, per le quali vi rimandiamo alla scheda tecnica completa, in questa sede è bene ricordare che Samsung Galaxy S21 Ultra si presenta con un display da 6,8 pollici (screen-to-body ratio del 89,8%) di tipo Dynamic AMOLED 2X, con risoluzione 1440 x 3200 pixel, rapporto d’aspetto di 20:9, densità di 515 ppi, refresh rate dinamico fino a 120 Hz e vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Display di Samsung Galaxy S21 Ultra: analisi e giudizio di DxOMark

Il modello recensito in laboratorio e non solo dal team di DxOMark è quello con SoC Exynos 2100, dunque lo stesso Samsung Galaxy S21 Ultra acquistabile anche in Italia.

Il punteggio finale che DxOMark ha deciso di attribuire al display dell’ultimo flagship di casa Samsung è di 91 punti.

Grazie ai risultati ottenuti in leggibilità e video, Samsung Galaxy S21 Ultra conquista la vetta della classifica, spodestando – anche se soltanto di un punto – Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Snapdragon). Tra l’altro quei due contesti e la riproduzione dei colori sono anche gli ambiti nei quali il nuovo top di gamma della casa coreana ha mostrato i maggiori miglioramenti rispetto al predecessore Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos).

In termini di readability, Samsung Galaxy S21 Ultra è il primo ad eguagliare il miglior punteggio (74 punti) di TCL 10 Pro. A questo proposito viene però segnalata una luminosità leggermente troppo alta con poca luce, che per qualche utente potrebbe risultare poco confortevole.

La stessa luminosità elevata rende facile la lettura di contenuti in interna, anche rende difficilmente apprezzabili i dettagli nelle zone scure. Inoltre, nonostante venga raggiunto un livello molto elevato, sotto la luce diretta del sole i contenuti sono difficili da leggere, specialmente quelli scuri. Sotto questo aspetto il device è nella media.

Il sensore di luminosità reagisce sempre prontamente ai cambi di luce, talvolta anche in maniera troppo brusca.

Il display viene descritto come abbastanza uniforme nel complesso, anche se viene notato un lieve gradiente di luminosità.

Per quanto concerne il filtro luce blu, esso varia nel corso della giornata ed è naturalmente più forte di notte, quando comunque la luminosità rimane leggermente troppo alta per leggere al buio e si presenta una lieve ma accettabile tinta giallastra.

Il display di Samsung Galaxy S21 Ultra si comporta bene coi colori, sebbene una leggera sovrasaturazione lo pone comunque alle spalle del migliore della classe, che rimane OnePlus 8 Pro coi suoi 88 punti.

Al pari di tanti altri smartphone, neppure il display di Samsung Galaxy S21 Ultra adatta il punto di bianco in base alla luce dell’ambiente circostante. In interna vengono notate una leggera tinta gialla/arancione sulla maggior parte dei contenuti e soprattutto una sovrasaturazione dei colori.

Simili osservazioni vengono ripetute anche in esterna, anche se sotto la luce del sole rimane una forte saturazione dei colori, ma si perdono le sfumature di colore. In aggiunta a questo, i miglioramenti che lo smartphone applica allo scopo di rendere il tutto più visibile altera decisamente la resa finale, rendendo la riproduzione dei colori poco precisa.

Un ambito in cui il display di Samsung Galaxy S21 Ultra brilla – e parecchio – è la riproduzione video: 90 punti gli conferiscono la testa di questa particolare classifica, con un miglioramento di ben 9 punti rispetto al Samsung Galaxy Note 20 Ultra di pochi mesi fa.

Il punteggio dipende in gran parte dall’elevata luminosità e fedeltà cromatica mostrata in contenuti HDR10. I toni scuri vengono resi bene e viene mantenuto un buon livello di dettaglio con poca luce, anche se in interna iPhone 12 Pro si comporta leggermente meglio.

Il comportamento nella sezione Motion è buono (77 punti) ma non all’altezza di Huawei P40 Pro (87 punti), ma la vera delusione arriva dal Touch: la scarsa precisione nel pinch-to-zoom vale a Samsung Galaxy S21 Ultra appena 55 punti. Si comporta meglio con la S Pen.

Quanto agli Artifacts, in mezzo ad un comportamento generalmente positivo, si nota un problema di aliasing nei giochi.

Questi due unici rilievi critici fanno di Samsung Galaxy S21 Ultra uno smartphone eccellente per la quasi totalità degli utenti, ma non ideale per i gamer. Per maggiori dettagli, trovate in fonte la recensione integrale di DxOMark.