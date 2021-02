Smartphone e smartwatch con WINDTRE e Vodafone, nuovi modelli per il 5G Fastweb

Ci sono novità per quanto riguarda l’acquisto di smartphone in abbinamento alle offerte WINDTRE e di un paio di smartwatch con le offerte Vodafone, nel frattempo è stata aggiornata la lista dei modelli certificati per il 5G Fastweb.

Offerte WINDTRE: proroghe e smartphone con Mia

Partiamo da WINDTRE, che ha deciso di prorogare alcune offerte rivolte ai propri già clienti rientranti in target specifici e ha poi aggiunto dei nuovi smartphone nei listini delle offerte Mia Telefono Incluso e Mia Plus Smart.

Per quanto concerne le proroghe, esse coinvolgono tutte le offerte rivolte ai già clienti dell’operatore e comprendono:

(inclusa la Unlimited Giga Boom), che propongono traffico dati da sfruttare in un periodo di tre mesi a fronte di un pagamento in un’unica soluzione e sono state rinnovate fino al 9 marzo 2021; l’opzione Minuti illimitati xTe a 5 euro al mese, ancora attivabile fino al 9 marzo 2021;

le opzioni Giga xTe, prorogate fino al 9 marzo 2021;

le opzioni aggiuntive Giga xTe Flash , rinnovate fino al 24 febbraio;

, rinnovate fino al 24 febbraio; le opzioni aggiuntive MIA 50 e MIA 70, prorogate fino al 22 marzo 2021 e attivabili senza costi di attivazione, su credito residuo, col primo mese gratuito per la prima.

e , anch’esse disponibili fino al 22 marzo 2021 per i clienti ex brand Tre ed ex brand Wind. La gamma MIA Plus per i clienti con vincolo in scadenza prevede fino a 5 offerte personalizzate, con costi di attivazione da 0 euro e possibilità di abbinare uno smartphone a rate. Tutte le offerte prevedono minuti illimitati verso tutti e un bundle variabile da 500 SMS a SMS illimitati e da 20 GB a GB illimitati, con prezzi a partire da 7,99 euro al mese e fino a 19,99 euro al mese. MIA Dati Plus invece è rivolta ai clienti con offerta dati in scadenza o include un bundle dati da 60 GB a GB illimitati con prezzi da 8,99 euro al mese a 29,99 euro al mese. fino al 22 marzo è stata rinnovata anche la MIA Unlimited Plus, con minuti, SMS e GB illimitati anche in 5G e possibilità di abbinare uno smartphone a rate.

A tale riguardo va segnalato un aggiornamento del listino MIA Telefono Incluso, che accoglie le due new entry Samsung Galaxy A02s e Samsung Galaxy A32 5G. Entrambi sono acquistabili anche con MIA Plus Smart. Il primo modello figura anche nel listino degli smartphone disponibili a rate da 0 euro al mese e 0,99 euro al mese (con vincolo di permanenza).

Fino al 9 marzo 2021, salvo proroghe o cambiamenti, saranno disponibili anche le offerte personalizzate MIA Unlimited che vi abbiamo illustrato qualche giorno fa.

La stessa data di scadenza è prevista per le MIA Call Your Country, con minuti nazionali illimitati, minuti verso l’estero e traffico dati variabile. A queste dovrebbero presto affiancarsi anche MIA Call Your Country Unlimited e Plus.

Nuovi smartwatch con Vodafone

Passando a Vodafone, le novità da segnalare attengono all’acquisto di due nuovi smartwatch.

Garmin Venu Sq non è una novità in senso assoluto: era già acquistabile con le offerte Infinito Sport Edition, ma dal 15 febbraio può essere abbinato a qualsiasi offerta e in tutti i negozi dell’operatore. È previsto un costo di 5,99 euro al mese per 24 mesi con addebito su carta di credito, senza anticipo e con un corrispettivo per il recesso anticipato di 50 euro.

A partire dal 24 febbraio sarà disponibile il nuovo smartwatch Neo di Vodafone: i clienti che avevano lasciato in precedenza il consenso potranno acquistarlo in anteprima già adesso e ricevere un codice sconto per lo shop Disney (30 euro di sconto e consegna gratuita sul prossimo acquisto effettuato su shopdisney.it, da utilizzare in un’unica transazione del valore di almeno 30,01 euro).

Il costo dello smartwatch è di 199 euro in un’unica soluzione (198,99 euro in anteprima) con tre mesi di connettività dati inclusi e al termine 4,99 euro al mese. Lo smartwatch dispone infatti di una Smart SIM Vodafone integrata. Al momento, Neo è disponibile con addebito diretto sulla SIM per i clienti privati, non per quelli con contratto business, di rete fissa e senza contratto Vodafone mobile.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale:

Vodafone Neo

Nuovi smartphone certificati per il 5G Fastweb

Ormai lo sappiamo bene: Fastweb ha inserito nel proprio listino di rete mobile un’offerta 5G estremamente competitiva.

Più di recente l’operatore ha pure aggiornato la pagina dedicata alla rete 5G, inserendo nuovi smartphone certificati per sfruttarla a dovere. Tutti i modelli attualmente presenti fanno capo ai soli OPPO, Xiaomi, Huawei e ZTE, ma Fastweb promette esplicitamente di aggiungere nuovi modelli certificati ogni mese.

Ecco l’elenco completo brand per brand: