Fastweb NeXXt Mobile in promo fino a domani: 70 GB su rete 5G a 8 euro al mese

Fastweb vuole dare una risposta forte a tutti i suoi concorrenti e per questo ha deciso di lanciare la promozione Open, che consente di attivare a un prezzo scontato l’offerta ricaricabile NeXXt Mobile che include la navigazione su rete 5G, potendo usufruire peraltro di un bundle di dati maggiore.

Fastweb NeXXt Mobile a soli 7,95 euro al mese

Usufruendo della promozione “Open”, al momento valida fino al 9 febbraio, si sottoscrive l’offerta Fastweb NeXXt Mobile, che in questo caso offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobili) e verso talune destinazioni estere, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 70 GB, anziché 50 GB, di traffico dati in 5G al prezzo scontato di 7,95 euro al mese, anziché di 8,95 euro al mese. Questo significa che eccezionalmente – e soltanto per le prossime ore – si assisterà a un aumento del traffico internet incluso e a una riduzione del canone mensile.

Come attivare subito Fastweb NeXXt Mobile

Possono attivare la nuova Fastweb NeXXt Mobile, usufruendo della promozione “Open”, tutti i nuovi e già clienti Fastweb andando in negozio, prenotando un ricontatto telefonico da parte di un operatore o, ancora, direttamente online tramite il seguente indirizzo. Allora siete interessati ad attivare l’offerta?