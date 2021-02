Negli ultimi giorni abbiamo più volte parlato delle indiscrezioni su OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, i nuovi e tanto attesi top di gamma dell’azienda cinese in queste ore protagonisti di alcuni rumor sulle ipotetiche differenze dei display con OnePlus 8 e sul presunto modulo batteria.

Display LTPO OLED per OnePlus 9 Pro…

In queste ore il leaker Max Jambor ha pubblicato su Twitter un rumor riguardo il display di OnePlus 9 Pro. Secondo le informazioni svelate dalle fonti di Jambor, sembra che il device di OnePlus possa montare un pannello OLED con tecnologia LTPO e refresh rate da 120 Hz, specifiche identiche a quelle dei display montati su Samsung Galaxy S21 Ultra 5G e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G.

Il pannello LTPO rappresenta una interessante aggiunta per OnePlus, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di modulare la frequenza di aggiornamento del display avendo un occhio di riguardo ai consumi e quindi all’autonomia della batteria.

… e OLED “semplice” per OnePlus 9

Come riporta PhoneArena, inoltre, Jambor avrebbe comunicato privatamente che tale tecnologia non troverà posto su OnePlus 9, il quale invece dovrebbe montare un “semplice” pannello OLED a 120 Hz. Se questa informazione dovesse rivelarsi veritiera, il display di OnePlus 9 dovrebbe essere del tutto identico a quello presente su OnePlus 8 Pro, con il refresh rate stabile a 120 Hz e non in grado di modulare automaticamente la frequenza di aggiornamento in relazione ai contenuti mostrati a schermo.